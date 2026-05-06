Brescia Calcio e crediti fittizi, Alfieri arrestato in un blitz antidroga

Secondo le indagini, Alfieri avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione contabile di un gruppo dedito al narcotraffico, occupandosi dei flussi di denaro e dei crediti nei confronti degli acquirenti.

Nel caso legato al Brescia, il giovane è accusato di aver venduto crediti fiscali ritenuti inesistenti. Il club avrebbe versato circa 1,5 milioni di euro per ottenere crediti utili a pagare contributi e imposte, operazione ora al centro dell’indagine per autoriciclaggio e che è costata la penalizzazione che aveva portato il Brescia in Serie C e poi la mancata iscrizione del club da parte di Cellino.

Alfieri, residente in un prefabbricato dell’epoca del terremoto in Irpinia, risulta titolare di due società con sede in via Montenapoleone a Milano.