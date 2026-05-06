Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿CronacaCalcio

Brescia Calcio e crediti fittizi, Alfieri arrestato in un blitz antidroga

Il 25enne campano in manette dopo un’operazione tra Salerno e Avellino: era già finito nel mirino della Procura bresciana per la presunta truffa ai danni del club guidato da Massimo Cellino
Andrea Cittadini

Andrea Cittadini

Vicecaporedattore

Gianluca Alfieri
Gianluca Alfieri

C’è anche un nome già noto a Brescia tra gli arrestati nel blitz antidroga scattato questa mattina tra Salerno e Avellino. Si tratta di Gianluca Alfieri, 25 anni, già finito nel mirino della Procura bresciana per una presunta truffa ai danni del Brescia Calcio targato Massimo Cellino.

Secondo le indagini, Alfieri avrebbe avuto un ruolo chiave nella gestione contabile di un gruppo dedito al narcotraffico, occupandosi dei flussi di denaro e dei crediti nei confronti degli acquirenti.

Nel caso legato al Brescia, il giovane è accusato di aver venduto crediti fiscali ritenuti inesistenti. Il club avrebbe versato circa 1,5 milioni di euro per ottenere crediti utili a pagare contributi e imposte, operazione ora al centro dell’indagine per autoriciclaggio e che è costata la penalizzazione che aveva portato il Brescia in Serie C e poi la mancata iscrizione del club da parte di Cellino.

Alfieri, residente in un prefabbricato dell’epoca del terremoto in Irpinia, risulta titolare di due società con sede in via Montenapoleone a Milano.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Gianluca AlfieriMassimo Cellinoarrestatocrediti inesistenti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

Le notizie della sera

Il riassunto della giornata, con le principali notizie e gli approfondimenti della redazione.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...