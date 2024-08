Coste, per i sindaci soddisfazione a metà

Soddisfatti, ma solo fino ad un certo punto, i sindaci del territorio coinvolti nel delicato problema delle motociclette che sfrecciano spericolate e ad alta velocità sul Colle di Sant’Eusebio.

«Voglio ringraziare tutti coloro che si sono seduti attorno a un tavolo per parlarne, specie in questo periodo in cui molti sono in vacanza - ha detto Cesare Sambrici, primo cittadino di Caino, promotore anche della riunione -. Non mi si dica però che quel che sta accadendo sui nostri territori avviene anche altrove: qui le persone hanno davvero paura, tanto che sono molti, anche motociclisti, che scelgono altre strade per viaggiare dalla città alla Valle Sabbia».

Il sindaco di Caino ha poi aggiunto: «Alcune delle mie proposte per limitare il fenomeno sono di difficile attuazione, in certi casi potrebbero creare altri problemi, però non possiamo stare con le mai in mano».

Di fronte alla possibilità di arrivare alla decisione di chiudere i parcheggi, nel tentativo di limitare il gran numero di motociclisti che incitano o fotografano i pochi scalmanati che poi finiscono con l’esagerare con pieghe e impennate, così come per il provvedimento di intensificare i controlli, il sindaco di Odolo Marino Zinelli ha detto: «Prendiamo atto che c’è la volontà di trovare delle soluzioni, che non sono certo facili da individuare: non possiamo che procedere per tentativi».

Si è detto «soddisfatto a metà» il sindaco di Agnosine, Paolo Siliqua: «C’è l’intenzione di intervenire, ma non è così chiaro come. Ci vogliono più posti di blocco, anche se mi rendo conto che ci sono da valutare il numero degli agenti a disposizione e i costi».

Per Vallio Terme c’era, invece, il vicesindaco Floriano Massardi: «Bisogna approfondire quel che succede davvero, non solo dal punto di vista del codice della strada. È vero, ad esempio, che si fanno anche delle scommesse?».