Chiudendo il corteo contro il caro vita delle scorse ore, i rappresentanti delle organizzazioni antagoniste hanno rinnovato l’appello per una nuova manifestazione, quella organizzata da Brescia Pride in occasione della Giornata internazionale «Transgender Day of Remembrance». L’appuntamento, in piazzale Cesare Battisti, prevede un corteo tra via San Faustino e il quartiere Carmine. Già nel corso della manifestazione del mattino i temi della violenza di genere e dell’autodeterminazione sono stati toccati da diverse delle persone che si sono alternate al microfono.
La giornata
Sono più di diecimila le persone che oggi a Brescia hanno risposto all’invito di Cgil e realtà antagoniste per lo sciopero generale. Tutte si sono inizialmente radunate in via Leonardo da Vinci. Il corteo è rimasto compatto sul ring fino a piazza Garbaldi, dopodiché i sindacati hanno ripiegato verso il centro storico, mentre antagonisti e studenti hanno proseguito verso Brescia 2.
Questi ultimi (circa tremila), giunti sotto la sede di Confindustria, hanno acceso alcuni fumogeni. La Polizia temeva un tentativo di occupazione della stazione e aveva schierato, oltre ai reparti antisommossa, anche il blindato con i cannoni ad acqua. Un’eventualità che però non si è verificata. Il corteo si è poi sciolto alla fermata metro Lamarmora, dandosi appuntamento per le 18 – appunto – in piazzale Cesare Battisti.