Sciopero generale, sono due i cortei per le strade di Brescia

La manifestazione è stata unica fino a piazza Garbaldi, poi i sindacati hanno piegato verso il centro storico mentre antagonisti e studenti hanno proseguito verso Brescia 2, con l’obiettivo di arrivare davanti alle sedi di Confindustria e A2A

Paolo Bertoli Giornalista 20 novembre 2026 1 ' di lettura