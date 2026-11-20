Diverse miglia di persone, verosimilmente più di 10.000, hanno risposto all’invito di Cgil e realtà antagoniste per lo sciopero generale di oggi e che si sono radunate in via Leonardo da Vinci, chiusa al traffico. Il corteo è stato unico sul ring fino a piazza Garbaldi poi i sindacati hanno piegato verso il centro storico mentre antagonisti e studenti hanno proseguito verso Brescia 2 con l’obiettivo di manifestare davanti alle sedi di Confindustria e A2A.
Le forze di polizia presidiano il corteo mentre la Polizia locale, con chiusure dinamiche, cerca di regolare il traffico per limitare i disagi alla circolazione ma si segnalano già rallentamenti e code.