Corte Franca: cade da un ponteggio alto tre metri, operaio soccorso

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il 45enne, residente a Paratico, è rimasto cosciente dopo l'infortunio alla Solive. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in elicottero a Bergamo

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali