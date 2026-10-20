Corte Franca: cade da un ponteggio alto tre metri, operaio soccorso

È caduto da un ponteggio alto circa tre metri mentre si trovava al lavoro. Infortunio questa mattina a Corte Franca, alla cantina Solive, dove un operaio di 45 anni residente a Paratico è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
L'uomo, rimasto cosciente dopo la caduta, lamentava dolori alla schiena e a un fianco. Per prestargli soccorso è intervenuto anche l'elisoccorso, che lo ha trasferito in ospedale in codice giallo.
Restano da chiarire le circostanze dell'incidente e la dinamica della caduta.