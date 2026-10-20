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Corte Franca: cade da un ponteggio alto tre metri, operaio soccorso

Il 45enne, residente a Paratico, è rimasto cosciente dopo l'infortunio alla Solive. Soccorso in codice giallo, è stato trasportato in elicottero a Bergamo
Emma Crescenti
A Corte Franca è atterrato anche l'elisoccorso © www.giornaledibrescia.it
A Corte Franca è atterrato anche l'elisoccorso © www.giornaledibrescia.it

È caduto da un ponteggio alto circa tre metri mentre si trovava al lavoro. Infortunio questa mattina a Corte Franca, alla cantina Solive, dove un operaio di 45 anni residente a Paratico è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

L'uomo, rimasto cosciente dopo la caduta, lamentava dolori alla schiena e a un fianco. Per prestargli soccorso è intervenuto anche l'elisoccorso, che lo ha trasferito in ospedale in codice giallo.

Restano da chiarire le circostanze dell'incidente e la dinamica della caduta.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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infortunio sul lavoroCorte Franca
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