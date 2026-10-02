Ferisce due carabinieri durante un controllo in stazione: arrestato 27enne

Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione, in città. È il bilancio dell’intervento che giovedì sera si è concluso con l’arresto di un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.
L’episodio
La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia era arrivata dopo una segnalazione al 112: nelle vicinanze di un esercizio commerciale era stata indicata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione.
I militari hanno individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e hanno avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità.
Secondo quanto riferito dall’Arma, durante il controllo l’uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ciascuno. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma, e poi arrestato.