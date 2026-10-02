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Ferisce due carabinieri durante un controllo in stazione: arrestato 27enne

L’uomo, in evidente stato di alterazione, ha provocato ai militari lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ciascuno
Pierpaolo Prati

Pierpaolo Prati

Giornalista

La stazione ferroviaria di Brescia - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it
La stazione ferroviaria di Brescia - Foto Neg © www.giornaledibrescia.it

Due carabinieri feriti durante un controllo in piazzale della stazione, in città. È il bilancio dell’intervento che giovedì sera si è concluso con l’arresto di un 27enne per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

L’episodio

La pattuglia della Sezione Radiomobile della Compagnia di Brescia era arrivata dopo una segnalazione al 112: nelle vicinanze di un esercizio commerciale era stata indicata la presenza di un uomo in evidente stato di alterazione.

I militari hanno individuato il giovane, un cittadino somalo regolare sul territorio nazionale e incensurato, e hanno avviato il controllo dei documenti. Il 27enne ha mostrato un passaporto scaduto, rendendo necessari ulteriori accertamenti sulla sua identità.

Secondo quanto riferito dall’Arma, durante il controllo l’uomo si è rifiutato di collaborare e ha aggredito entrambi i carabinieri, provocando loro lesioni giudicate guaribili in 15 giorni ciascuno. Il giovane è stato quindi bloccato e accompagnato in caserma, e poi arrestato.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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