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Rapine e furti, nove denunciati dopo i controlli in stazione a Brescia

Tra gli interventi più rilevanti l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne, responsabile di rapina aggravata
Roberto Manieri

Roberto Manieri

Giornalista

I controlli in stazione
I controlli in stazione

Nelle scorse settimane la Polfer di Brescia ha proseguito i controlli alla stazione ferroviaria e a bordo dei treni per garantire sicurezza agli utenti, identificando 2.551 persone e denunciandone 9 alla Procura.

Tra gli interventi più rilevanti l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un 19enne bresciano responsabile di rapina aggravata in stazione, poi condotto al carcere di Canton Mombello.

Le altre denunce

Sono stati inoltre denunciati un 39enne pakistano irregolare per furto in un minimarket della stazione, una 19enne italiana trovata in possesso di un tirapugni sequestrato, un cittadino bengalese e un bresciano, entrambi 19enni, per furto nello stesso minimarket, 4 cittadini srilankesi residenti a Milano di 51, 47 e 28 anni per rifiuto di fornire le generalità su segnalazione di un capotreno. 

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