Controlli a Ospitaletto: due patenti e multe per oltre 12mila euro

Una denuncia per guida sotto l’effetto di stupefacenti, due patenti ritirate e multe per un totale di 12mila euro. Questo il bilancio dell’attività di controllo effettuata dalla Polizia locale di Ospitaletto nel pomeriggio di giovedì sulla viabilità, nei parchi e anche in una casa per accertare un presunto caso di sovraffollamento abitativo.
In un appartamento
Gli agenti sono intervenuti presso un appartamento del paese, nel quale era stata segnalata la presenza di un numero di cittadini di origini straniere apparentemente superiore alla normale capacità abitativa dei locali. I presenti, quattro persone in totale, avevano regolare permesso di soggiorno, ma l’inquilino – il titolare del contratto di affitto, poi sanzionato – non aveva presentato la comunicazione di ospitalità prevista dalla normativa.
In strada
Sotto la lente anche la viabilità e le soste irregolari. Un uomo è stato denunciato a piede libero per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti. La sua patente è stata quindi ritirata, così come quella di un’ulteriore automobilista sorpreso a effettuare un sorpasso ad alta velocità in prossimità di un incrocio. Gli agenti hanno inoltre fermato e sanzionato un terzo conducente per guida senza patente: dagli accertamenti è emerso che non l’aveva mai conseguita.
Il veicolo è stato posto in fermo amministrativo, mentre altri due mezzi sono stati sequestrati per mancata copertura assicurativa. I controlli sono stati estesi anche a due parchi nelle zona nord del paese, dove era stata segnalata la presenza di persone molesta, ma senza riscontrare irregolarità. Al termine dell’attività, oltre alla denuncia, le sanzioni comminate dalla Polizia locale sfioravano i 12mila euro.
La sindaca
«Ringrazio il comandante Gatti Corradi e tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto e per la presenza costante sul territorio – dichiara la sindaca Laura Trecani –. I controlli sono importanti perché servono a dare risposte concrete alle segnalazioni dei cittadini e, allo stesso tempo, a garantire il rispetto delle regole e la sicurezza della circolazione. Continueremo a lavorare con attenzione, intervenendo dove necessario e mantenendo alta l’attenzione sul territorio».