Controlli nel ponte del Primo Maggio: sette denunciati a Brescia
Operazione straordinaria in centro e nelle zone sensibili della città. In campo oltre 50 agenti tra Polizia di Stato, Polizia Locale, Reparto Prevenzione Crimine e Polfer
Controlli nella zona della Stazione di Brescia (immagine di archivio) - © www.giornaledibrescia.it
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