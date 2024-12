Confermato il nuovo raduno neofascista in piazza Vittoria

A meno di un dietrofront dell’ultimo minuto le manifestazioni in programma in piazza Vittoria nel pomeriggio di domani, sabato 28 dicembre, sono confermate.

Questo per ora l’esito dell’incontro che si è tenuto in Questura con i rappresentanti di Brescia Identitaria e del Comitato antifascista permanente in previsione del raduno neofascista (l’«Aperitivo tricolore») organizzato dai primi per «riportare gioia e italianità in della città colpita dell’immigrazione selvaggia» e del presidio antifascista voluto dal secondo in risposta alla iniziativa delle sigle della destra estrema che già il 13 dicembre scorso hanno sfilato per le vie del centro con slogan e striscioni.

Invitati a cancellare i due appuntamenti, gli organizzatori dei due appuntamenti concomitanti sono rimasti sulle loro posizioni.