Era stata prevista dall’Ato in funzione della realizzazione del depuratore di Valtrompia e, dopo anni di attesa, a gennaio dovrebbe finalmente entrare nella fase operativa. Si tratta della nuova strada di collegamento tra la zona industriale di Concesio e la provinciale 345 all’altezza della Levata, un’opera da circa quattro milioni di euro destinata ad alleggerire dal traffico pesante le zone residenziali del paese.
Il progetto
«La gara si concluderà nei prossimi giorni con l’assegnazione dei lavori alla ditta vincitrice – spiega il sindaco Agostino Damiolini –. Trascorsi i tempi tecnici necessari, si aprirà il cantiere». Il cronoprogramma prevede 16 mesi di lavoro: la conclusione è dunque attesa nei primi mesi del 2028, oltre la scadenza inizialmente fissata a dicembre 2027. A dilatare i tempi sono state l’attesa per il completamento del depuratore e le successive revisioni del progetto e del quadro economico, oltre al passaggio di competenze da Asvt ad Acque Bresciane.
Il tracciato riprenderà quello dell’attuale via Falcone a partire da via Segherie, dove verrà realizzata una rotatoria. La strada sarà riqualificata con nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e il rifacimento dell’asfalto. Una seconda rotatoria sorgerà all’altezza di via Moie.
Raccordo sopraelevato
L’intervento più significativo sarà il raccordo sopraelevato con via Europa, che comporterà la realizzazione di un piccolo viadotto sul Rio Celato. «Il collegamento a sud permetterà ai mezzi pesanti diretti alla zona industriale e al depuratore di evitare via Sangervasio – sottolinea Damiolini –. La strada sarà fruibile per tutti». Dalla rotatoria della Levata partirà inoltre un percorso ciclopedonale separato dalla carreggiata che raggiungerà la ciclabile del Mella, da raccordare alla rete interna al paese per creare un itinerario continuo dalla Pieve alla Stocchetta.
Finanziamenti
Sul fronte economico 2,25 milioni di euro sono stati autorizzati da Ato, mentre altri 1,6 milioni saranno reperiti attraverso un mutuo contratto dal Comune e interamente rimborsato da Acque Bresciane. L’unico esborso per le casse comunali riguarda l’acquisizione delle aree, per 145mila euro già stanziati nel bilancio 2026. Tutti i terreni sono stati acquisiti mediante accordi bonari con i proprietari.
Per completare il collegamento manca però il lotto nord, che unirà via Falcone a via Mazzini garantendo l’accesso diretto alla Sp 19. «Il progetto è già nella disponibilità dell’ente» precisa Damiolini. L’intervento, stimato in 1,5 milioni di euro, è tra le opere compensative del raccordo autostradale proposte dal Comune ad Anas.