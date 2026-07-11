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Concesio, anziano investito da un’auto: grave in ospedale

È successo questa mattina su via Europa: la dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Il luogo dell'investimento - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it
Il luogo dell'investimento - Foto Gabriele Strada/Neg © www.giornaledibrescia.it

La dinamica è ancora tutta di ricostruire, la cosa certa al momento è che un uomo di oltre 85 anni è stato investito da un’auto e che le sue condizioni sono gravi. 

È successo questa mattina, poco prima delle 11, su via Europa, a Concesio. è qui che l’auto avrebbe travolto l’anziano, facendolo cadere a terra. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni l’uomo era cosciente, ma tenuto conto soprattutto dell’età è stata trasportato in codice rosso al Civile. Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione di Concesio per ricostruire con esattezza l’incidente. 

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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investimentoincidenteanzianoConcesio
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