Concesio, anziano investito da un’auto: grave in ospedale

La dinamica è ancora tutta di ricostruire, la cosa certa al momento è che un uomo di oltre 85 anni è stato investito da un’auto e che le sue condizioni sono gravi.
È successo questa mattina, poco prima delle 11, su via Europa, a Concesio. è qui che l’auto avrebbe travolto l’anziano, facendolo cadere a terra. A quanto risulta dalle prime ricostruzioni l’uomo era cosciente, ma tenuto conto soprattutto dell’età è stata trasportato in codice rosso al Civile. Sul posto sono presenti i carabinieri della stazione di Concesio per ricostruire con esattezza l’incidente.