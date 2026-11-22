Parcheggia e scende dall’auto con un sacco nero in mano. Dentro, in una busta termosaldata, circa un chilo di marijuana. A scoprirlo sono stati i carabinieri del Radiomobile di Gardone Val Trompia, che venerdì sera, durante un servizio di pattugliamento a Concesio, hanno notato l’uomo e, insospettiti dal suo comportamento, lo hanno fermato per un controllo.
Il 46enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato con l’accusa di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La successiva perquisizione nella sua abitazione ha portato al ritrovamento di otto grammi di hashish. La droga è stata sequestrata per gli accertamenti e l’uomo è stato portato in carcere a Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria.