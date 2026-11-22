Concesio, 46enne trovato con un kg di marijuana: arrestato

La droga è stata sequestrata per gli accertamenti e l’uomo è stato portato in carcere a Brescia, a disposizione dell’autorità giudiziaria

Pierpaolo Prati Giornalista 22 novembre 2026 1 ' di lettura

La droga sequestrata dai carabinieri Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti marijuanaarrestoConcesio Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...