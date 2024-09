Con «Muoviamoci» lo sport aiuta i bambini dell’Oncoematologia

Venti giorni di full immersion nello sport per aiutare i bambini del reparto di Oncoematologia pediatrica del Civile a praticare attività anche durante il loro ricovero in ospedale.

Da domani, martedì 10 settembre, fino al 30 settembre tornano gli appuntamenti di «Muoviamoci», palinsesto ricco di appuntamenti all’insegna del movimento fisico organizzato per la raccolta di fondi a favore del progetto «Sport-Therapy» da Millennium Sport & Fitness con il patrocinio del Comune di Brescia e l’appoggio del Giornale di Brescia e di Teletutto in qualità di media partner dell’iniziativa.

L’origine

Nato nel 2018 da un’idea della chinesiologa Linda Peli, che ad oggi ne è responsabile in collaborazione con Elisa Inselvini, il progetto promosso da Lilt Brescia (Lega Italiana Lotta contro i Tumori) prevede un programma di attività fisica adattata ai giovanissimi degenti ospedalieri con lo scopo di contrastare gli effetti collaterali dell’allettamento prolungato e delle lunghe cure farmacologiche. Rivolto ai pazienti dell’Oncoematologia pediatrica del Civile, di cui è primario il dottor Fulvio Porta, il progetto ha ricevuto l’approvazione da parte della direzione generale e del Comitato etico dell’Asst.

L’iniziativa punta a dimostrare, attraverso uno studio scientifico, l’effetto benefico dell’attività motoria nei piccoli pazienti. Il team che si occupa di «Sport-Therapy» è composto da un medico dello sport e da laureati in Scienze motorie che sviluppano allenamenti finalizzati al mantenimento e allo sviluppo della forza muscolare, dell’equilibrio, della mobilità articolare e dell’eventuale recupero delle autonomie quotidiane.

Come dare il proprio contributo a questo progetto? La modalità è più di una. È possibile donare direttamente online a questo link oppure partecipando a una delle attività promosse nell’ambito di «Muoviamoci» (è richiesto un contributo a partire da 15 euro: in omaggio la t-shirt della Solidarietà, segno distintivo dell’impegno e della sensibilità dei cittadini nei confronti di questa iniziativa).

Le iniziative

Dal 10 al 30 settembre, come anticipato, saranno diverse le attività proposte da Millennium per presentare il palinsesto orario della stagione ‘24-’25: masterclass di yoga, pilates, anti-age, functional workout, indoor bike e step tonic, un torneo di calcetto a 5, una staffetta di nuoto, una gara amatoriale di aquathlon e una masterclass di ginnastica pediatrica. Per consultare il palinsesto completo cliccare qui.

Fino al 2019 «Muoviamoci» ha raccolto fondi per oltre 300 mila euro che sono stati donati all’Irccs Fatebenefratelli, centro di riferimento nazionale per la ricerca sulla malattia di Alzheimer. Dal 2023 Millennium Sport & Fitness ha deciso di supportare «Sport-Therapy»: grazie all’edizione passata è stato possibile donare 15.000 euro a sostegno del progetto. Non solo attività sportive ma anche serate d’intrattenimento per avvicinare un target più giovane a tematiche importanti come quelle toccate dal progetto Sport-Therapy: domani, martedì 10 settembre, la terrazza di Millenium ospiterà il Party della Solidarietà, una serata aperta a tutti con musica e deejay. Sabato 14 tutto lo staff del locale Molo Brescia indosserà una stringa rossa, simbolo dell’iniziativa.

Grazie a collaborazioni con storici e nuovi partner sportivi sarà possibile partecipare ad attività outdoor come la gara in salita sul monte Maddalena organizzata dal Bike Team Loda, giunta alla 19esima edizione, oppure al torneo di padel e al nuovo torneo di tennis in collaborazione con il Centro Sportivo Michelangelo, che per il secondo anno scende in campo con Millennium a supporto di questa iniziativa.

Fluo Run

Sabato 14 settembre si terrà inoltre la 12^ edizione di Fluo Run, una corsa/camminata non competitiva aperta a tutti di 5 chilometri tra le vie del centro storico di Brescia. La partenza avverrà al tramonto da Campo Marte. Iscrizioni a questo link.

Testimonial di Muoviamoci 2024 continua a essere Francesco Renga, affiancato quest’anno dalla figlia Jolanda, e Rachele Capretti, atleta che grazie alle cure del reparto ha superato la malattia e con il programma «Sport-Therapy» ha ripreso la sua attività di sciatrice agonistica.

«Molti gli sportivi e le squadre che hanno condiviso l’ideale di solidarietà di Muoviamoci con un breve video di supporto - afferma Lucio Zanchi, ad di Millennium Sport & Fitness srl -: fra gli altri gli sciatori della Nazionale Italiana Giovanni Borsotti e Marta Rossetti, la calciatrice Martina Rosucci i giocatori della Pallacanestro Brescia, del Brescia Calcio, del Rugby Calvisano e della Pallanuoto Brescia».