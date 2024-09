La Children Wind Cup compie 18 anni e torna in acqua con i bimbi malati

Il Trofeo Children Wind Cup diventa maggiorenne, i piccoli pazienti di Oncoematologica pediatrica dell’ospedale Civile ringraziano. Sono ormai 18 le edizioni di questo evento benefico che unisce sport e terapia, organizzato dall’Associazione bambino emopatico (Abe) con il Circolo vela di Gargnano per donare una giornata di spensieratezza e divertimento ai pazienti in cura nel reparto e alle loro famiglie.

Quest’anno l’appuntamento è per domenica 15 settembre al porto vecchio di Bogliaco a Gargnano, dalle 10 alle 17: il cuore della giornata è la regata sulle barche messe a disposizione dai soci del circo velico, su cui saliranno bambini e familiari per provare l’ebbrezza della navigazione, ma il programma prevede molto altro.

L’iniziativa è aperta a tutti, lungo la giornata ci saranno momenti di animazione sul porto vecchio, stand gastronomico, giochi e merenda conclusiva. Per chi vorrà, anche la possibilità di veleggiare su un’antica goletta restaurata, il «Circe», dalle 11 alle 16. Il tutto anche lo scopo di raccogliere fondi per l’acquisto di parrucche da donare alle ragazze in cura oncologica.

Presentata la 18esima edizione del trofeo Children Wind Cup con Abe

«Si rinsalda un rapporto storico che ci inorgoglisce – commenta il presidente del Circolo vela di Gargnano Francesco Capuccini –. Apriamo la nostra “sala giochi” per ospitare i ragazzi in un’attività parallela alla cura. È un’esperienza che tocca, questi ragazzi danno molto a noi»

Attesa la partecipazione di circa 70-80 bambini e ragazzi, dice Mariateresa Isetti, vicepresidente di Abe e ideatrice della Children Wind cup insieme a Ferdinando Possi.

I giovani pazienti che transitano dal reparto di Oncoematologia pediatrica del Civile sono circa 300 all’anno, tra ricoverati e accompagnati nei percorsi di cura: «Oltre alla cura c’è anche il tema della presa in carico – spiega il direttore sanitario del Presidio pediatrico del Civile Mauro Ricca –. In ospedale cerchiamo di offrire qualcosa che va oltre la cura, e iniziative come queste aiutano: star bene con se stessi aiuta ad accettare il percorso di cura».

Il progetto

Dal 1981 l’Associazione bambino emopatico collabora tramite i propri professionisti e volontari con il reparto degli Spedali Civili nell’assistenza ai pazienti affetti da malattie onco-ematologiche e alle loro famiglie, con iniziative che vanno dalle attività ludiche al supporto psicologico, fino all’assistenza materiale. Il Trofeo children wind cup è uno dei fiori all’occhiello dell’associazione: «È una bellissima iniziativa in cui si intrecciano la realtà sportiva del Circolo velico e l’impegno sociale di Abe – commenta il presidente di Abe Lorenzo Tonini –. Ci sono tante persone eccezionali che ogni giorno si adoperano per i ragazzi e le famiglie, in un reparto all’avanguardia».

Tra gli ospiti di domenica 15 ci sarà anche il giovane tiktoker Davide Guelli, ex ospite del reparto, ora guarito: «Ho partecipato anch’io in passato alla regata – racconta –, sono sempre stati giorni di svago bellissimi».