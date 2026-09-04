Giornale di Brescia
Abbonati
﻿Cronaca
﻿Cronaca

Vigili del fuoco, abilitazione internazionale per i soccorsi tra le macerie

Costituita una nuova squadra lombarda, di cui fanno parte i bresciani, che a rotazione con altre tre regioni, è pronta a partire per qualsiasi parte del mondo
Paolo Bertoli

Paolo Bertoli

Giornalista

Squadre Usar della Lombardia al lavoro in Venezuela
Squadre Usar della Lombardia al lavoro in Venezuela

Quella di New York è stata una grande operazione Usar, Urban Search and Rescue, cioè ricerca e salvataggio in contesto urbano. Nei mesi scorsi proprio alcuni dei Vigili del fuoco Usar del comando di Brescia hanno ottenuto, nell’ambito di un più ampio programma del Corpo Nazionale, la certificazione per operare in contesti internazionali.

La certificazione

Negli ultimi mesi da Brescia sono partiti specialisti per le operazioni in Venezuela, in Turchia e in Libia mentre per il Nepal sono state chieste competenze diverse. «Il nostro è un team misto con operatori sanitari di Areu, lavoriamo insieme per soccorso tecnico e sanitario», spiega il responsabile Usar della Lombardia Peter Rasman.

Gli operatori abilitati più recentemente costituiscono una squadra «medium» cioè «attrezzata e organizzata per operare fino a 24 ore consecutive in uno scenario complesso». Quella della Lombardia, di cui fanno parte i bresciani, è una delle quattro squadre insieme a Lazio, Veneto e Toscana che, 365 giorni l’anno secondo una turnazione, sono pronte a partire per qualsiasi parte del mondo.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
Vigili del fuocoterremotosoccorsomacerieBrescia
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Conferma l'iscrizione alla newsletter

News in 5 minuti

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

Quando invii il modulo, controlla la tua inbox per confermare l'iscrizione

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 o GDPR*

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...