Vigili del fuoco, abilitazione internazionale per i soccorsi tra le macerie

Quella di New York è stata una grande operazione Usar, Urban Search and Rescue, cioè ricerca e salvataggio in contesto urbano. Nei mesi scorsi proprio alcuni dei Vigili del fuoco Usar del comando di Brescia hanno ottenuto, nell’ambito di un più ampio programma del Corpo Nazionale, la certificazione per operare in contesti internazionali.
La certificazione
Negli ultimi mesi da Brescia sono partiti specialisti per le operazioni in Venezuela, in Turchia e in Libia mentre per il Nepal sono state chieste competenze diverse. «Il nostro è un team misto con operatori sanitari di Areu, lavoriamo insieme per soccorso tecnico e sanitario», spiega il responsabile Usar della Lombardia Peter Rasman.
Gli operatori abilitati più recentemente costituiscono una squadra «medium» cioè «attrezzata e organizzata per operare fino a 24 ore consecutive in uno scenario complesso». Quella della Lombardia, di cui fanno parte i bresciani, è una delle quattro squadre insieme a Lazio, Veneto e Toscana che, 365 giorni l’anno secondo una turnazione, sono pronte a partire per qualsiasi parte del mondo.