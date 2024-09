Brescia ricorda le Torri Gemelle: «Noi e New York segnati da attentati»

Sembra ieri. Ma sono passati ventitré anni da quando due aerei di linea si schiantarono contro le Torri Gemelle a New York. Chi di noi c’era ricorda esattamente dov’era e cosa stava facendo nei minuti dell’attentato che sconvolse l’America e il mondo. Furono tremila le vittime dell’11 settembre che stamattina, come ogni anno, Brescia ha commemorato in una cerimonia al Parco Torri Gemelle.

Le bandiere italiana e statunitense issate a mezz’asta in segno di lutto, l’esecuzione dei due inni, i discorsi delle autorità che sanciscono e ribadiscono il valore del legame tra Stati Uniti e Italia, tra America e Brescia, all’insegna della memoria, affinché quanto avvenuto non si ripeta più. E il valore dell’impegno per la pace, in un momento in cui il mondo è segnato da guerre e conflitti.

La sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha sottolineato che pace e democrazia «non sono valori scontati» e quanto sta accadendo nel mondo oggi «ci dice quanto sia importante difenderli». Ma ricorda anche «il legame tra la comunità bresciana e americana, entrambe segnate da atti terroristici».

Dal canto suo, il console generale degli Stati Uniti a Milano Douglas Benning ha ribadito quanto sia stretta la relazione tra Italia e Stati Uniti, fondata sull’impegno per il mantenimento della pace.

E fare memoria per le giovani generazioni è l’obiettivo del concorso artistico-letterario «Le Torri gemelle tra memoria e futuro, indetto da Casa della Memoria e vinto a giugno da Enrico Gregorelli, studente dell’istituto Tartaglia-Olivieri. Grazie alla vittoria, Gregorelli ha potuto visitare il Memoriale delle vittime dell’attentato a New York. «Per il concorso ho realizzato un modellino di due edifici che simboleggiano il dolore delle vittime ma anche lo spirito di rinascita», racconta.

Tra le vittime dell’11 settembre ci furono anche molti Vigili del fuoco. Per questo il comandante provinciale, Luigi Giudice, ha rimarcato quanto il corpo sia «emotivamente coinvolto dalla commemorazione». Emanuele Moraschini, presidente della Provincia di Brescia, ha detto «che la conservazione della pace deve restare nei nostri intenti», mentre il prefetto Andrea Polichetti ha ribadito che «i valori di pace e democrazia sono inalienabili».

Marco Fenaroli, in rappresentanza della Casa della Memoria, ha ricordato l’articolo 1 della Costituzione, «in un momento in cui i diritti nel mondo vengono messi in discussione».

Risuonano le note del silenzio: la Polizia locale di Brescia depone una corona in memoria delle vittime al monumento che le ricorda.