Colletta alimentare, 3.000 volontari in campo in 259 supermercati

Un pacco di riso in più nel carrello da lasciare dopo le casse. E così olio, pasta, omogenizzati e una scatoletta di tonno. Nel sabato dedicato alla spesa, ieri, c’è stato posto anche per chi quella spesa fatica a permettersela. La trentesima Giornata nazionale della Colletta alimentare ha coinvolto nel Bresciano 259 supermercati e circa tremila volontari, con tanti giovani impegnati nella raccolta.
L’impegno
La mobilitazione ha riunito associazioni, gruppi spontanei e cittadini, con il contributo degli alpini e della Protezione civile nelle operazioni di trasporto. Tra loro Sofia Bossini, 20 anni, volontaria della Croce Rossa: «Il volontariato non è solo per gli altri, ma arricchisce prima di tutto chi lo fa», dice. Una convinzione che spiega perché dedicare agli altri una parte del proprio sabato. Manuel Battaglia, 18 anni, lo dice con altre parole: «Basta una mano tesa per cambiare una giornata o una vita».
All’ingresso l’invito ad aggiungere qualcosa agli acquisti per sé, dopo le casse la consegna ai volontari. Il percorso della donazione cominciava così, dentro la consuetudine del fine settimana, quando in tanti approfittano del giorno libero per riempire frigorifero e dispensa. La richiesta era di scegliere alimenti a lunga conservazione: olio, riso, verdure e legumi in scatola, conserve di pomodoro, tonno, carne in scatola e prodotti per l’infanzia. Alberto Sbardellati ha scelto riso, tonno e legumi. Per lui il motivo è quasi ovvio: se si ha la possibilità, è giusto dare qualcosa a chi ne ha bisogno. Anche Rosario Pilato ha donato pensando a chi è meno fortunato.
Rete virtuosa
Gesti che, sommati, diventano le scorte da distribuire nei mesi successivi. Nel Bresciano il Banco Alimentare sostiene circa ventimila persone attraverso 122 realtà caritative: una rete che raggiunge anche chi, pur avendo un lavoro, non riesce ad arrivare alla fine del mese. A richiamare l’attenzione su queste difficoltà è Enrico Baruzzi Ungari, responsabile provinciale della Colletta.
Nel 2025 la raccolta aveva raggiunto le 198 tonnellate, in aumento rispetto al 2024: circa 25mila scatole in una sola giornata. Per questa edizione i primi riscontri restituiscono un quadro positivo, mentre il bilancio complessivo richiede di riunire i risultati di tutte le zone, da Salò a Chiari e alle valli. Una raccolta diffusa il cui esito si misura anche nella partecipazione di chi ha scelto di fermarsi e donare.
Intanto all’Ortomercato di Brescia, quartier generale della raccolta, il lavoro proseguiva con l’arrivo dei furgoni. «Il grosso ovviamente per noi comincia da adesso» ha raccontato Baruzzi nel tardo pomeriggio: i mezzi avevano effettuato diversi giri e tutti i pacchi venivano portati lì. Alla disponibilità di chi aveva donato si aggiungeva così quella di chi raccoglieva, trasportava e organizzava gli alimenti, pacco dopo pacco fino all’ultima consegna.