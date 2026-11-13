Domani torna Colletta alimentare: «La povertà non riguarda gli altri»

«Il nostro operare ha senso se guardiamo a chi ha più bisogno di noi. È un’occasione per incontrare le persone e ricordare che la povertà non riguarda qualcun altro». Enrico Baruzzi Ungarri, responsabile provinciale della Giornata nazionale della Colletta alimentare, racchiude il senso dell’iniziativa in queste parole pronunciate all’Istituto Luzzago durante la presentazione della trentesima edizione prevista domani, sabato.
In dodicimila supermercati di tutta Italia, Brescia compresa, grazie alla presenza digli oltre 160mila volontari di Fondazione Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, sarà possibile acquistare prodotti alimentari non deperibili (come tonno, pasta, pomodori e pelati) da donare alle persone in difficoltà attraverso le associazioni caritative partner sul territorio. Immancabile sarà la presenza degli alpini. Abbiamo intervistato Baruzzi.
È vero che l’idea della Colletta è nata a Phoenix, negli Stati Uniti?
Sì. È partita da una mamma di otto figli, che viveva in uno scantinato, e da un senzatetto. Un giorno si accorsero che i supermercati buttavano il cibo non più vendibile nei cassonetti. Andarono dal direttore e raccolsero cinquanta scatole in una settimana. Provarono al allargare l’iniziativa ad altri supermercati. Ne aderirono ventidue e iniziarono a distribuire alimenti ai poveri. Poi l’idea è stata esportata in Europa.
Negli anni la Colletta Alimentare fortunatamente è cresciuta. E ora vanta grandi numeri.
In Italia la portò don Giussani. All’inizio le persone che partecipavano erano pressoché amici e pochi punti vendita. Negli anni si è espansa fino ad arrivare alla Colletta nazionale. Quest’anno in Lombardia saranno coinvolti 45mila volontari, a Brescia e provincia circa tremila in 259 punti vendita. Anche negli anni del Covid, i risultati sono sempre stati buoni. Lo scorso anno nel Bresciano sono state raccolte 198 tonnellate, corrispondenti a circa 20 tir di cibo, il 5% in più rispetto al 2024. Alimenti che poi vengono donati alle 122 realtà caritative bresciane che ogni anno vengono al nostro magazzino di Brescia per ritirarli e distribuirli a circa 20mila persone bisognose.
La povertà c’è e cresce. Anche a Brescia.
Continua purtroppo ad aumentare, visti i costi della vita che salgono continuamente. Crescono i «working poor», persone che lavorano e non riescono ad arrivare alle fine del mese. Una persona sola, con un figlio e un lavoro dignitoso oggi spesso è un lavoratore povero. In Italia prima del Covid i poveri assoluti erano circa 4,6 milioni oggi sono oltre 5,4 milioni.
Quest’anno saranno ancora di più i ragazzi delle scuole coinvolti.
Saranno circa un migliaio e affiancheranno i nostri volontari. Dobbiamo ripartire da loro, per coinvolgerli e passare in futuro il testimone. E poi gli alpini, che sono una forza. Ci aiuteranno anche nel trasporto. Solo sabato (domani per chi legge, ndr) raccoglieremo tra le ventitremila e le venticinquemila scatole. Al nostro fianco pure la Protezione civile.
L’appuntamento
Domani la Giornata nazionale della colletta alimentare coinvolgerà 259 supermercati e circa tremila volontari tra città e provincia a sostegno di ventimila persone povere e fragili e tramite 122 realtà caritative. Nell’edizione 2025 nel Bresciano sono state raccolte 198 tonnellate di alimenti circa 25 mila scatole, con un incremento del 5% rispetto al 2024.
In Lombardia saranno oltre 210mila le persone in difficoltà sostenute attraverso una rete di più di 1.100 organizzazioni caritative. In tutta Italia le realtà partner sono più di 7.500 e accolgono oltre 1 milione e 700mila persone in difficoltà.