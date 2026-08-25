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A Collebeato tre giorni senza telefono: la proposta per i giovani

«Offline weekend» è l’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni e in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre in Valle di Ledro
Barbara Fenotti
Giovani con lo smartphone
Giovani con lo smartphone

Tre giorni lontano dallo smartphone per fare spazio a relazioni, natura e tempo condiviso. È la proposta dell’«Offline weekend», iniziativa rivolta ai giovani residenti a Collebeato tra i 18 e i 27 anni in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre in Valle di Ledro. L’esperienza, gratuita ma con posti limitati, punta a trasformare la disconnessione digitale in un’occasione concreta di incontro.

Il programma prevede giochi e attività di gruppo, momenti di confronto e scoperta, esperienze all’aperto e la possibilità di conoscere nuove persone. Per tre giorni i partecipanti saranno invitati a mettere da parte il telefono non come divieto fine a sé stesso ma per provare a riappropriarsi del tempo, dell’ascolto e della condivisione diretta.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del bando «La Lombardia è dei giovani 2025» ed è sostenuta dalla Regione con la collaborazione del Comune di Collebeato, dello Spazio giovani, della cooperativa sociale Il Calabrone, di Casa dello studente e di Anci Lombardia. Le iscrizioni devono essere effettuate entro le 10 di venerdì 28 agosto attraverso il portale dei servizi del Comune di Collebeato.

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