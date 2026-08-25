A Collebeato tre giorni senza telefono: la proposta per i giovani

«Offline weekend» è l’iniziativa rivolta ai ragazzi tra i 18 e i 27 anni e in programma da venerdì 18 a domenica 20 settembre in Valle di Ledro

Barbara Fenotti 25 agosto 2026 1 ' di lettura

Giovani con lo smartphone Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti digital detoxsmartphoneCollebeato