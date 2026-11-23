Era in ospedale da alcuni giorni per controlli, quando si è spento improvvisamente nel sonno. Claudio Garda aveva 82 anni e a Rezzato era conosciuto da tutti per il suo grande impegno nel volontariato. Lo si poteva incontrare in uno dei tanti momenti istituzionali del Comune o ludici organizzati da un’associazione, sempre con la sua amata macchina fotografica, pronto per cogliere la bellezza o la particolarità di ogni dettaglio.
Spessissimo indossava la divisa gialla della Protezione civile Monte Regogna, alla quale era stato uno dei primi ad aderire ormai 34 anni fa, con una presenza costante e impegnata. Era stato anche segretario della Parrocchia di San Carlo, il quartiere dove abitava con la moglie Domenica e il figlio Gabriele. Di figli per la verità Claudio ne aveva due, perché l’altro Emanuele era mancato nel 2017 a soli 43 anni, lasciando nella sua vita e in quella dei suoi cari un vuoto immenso, che lui forse non è mai stato in grado di colmare. Da allora qualcosa in lui si era spezzato, sebbene abbia sempre continuato a prodigarsi nel volontariato, con quella sua ironia e il sorriso sulle labbra. Intorno alla sua famiglia in questi giorni si stringe con affetto e gratitudine l’intero paese.
La salma riposa alla camera funeraria La Cattolica, i funerali mercoledì alle 14.30 nella parrocchiale di San Carlo.