Addio a Claudio Garda, volontario instancabile appassionato di fotografia

Aveva 82 anni e a Rezzato era conosciuto da molti per il suo impegno nel sociale

Francesca Zani 23 novembre 2026 1 ' di lettura

Claudio Garda Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti volontariofotografiaRezzato Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...