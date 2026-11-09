A Cividate Camuno apre il nuovo archivio intitolato a Riccio Vangelisti

Un patrimonio di ben 27 fondi documentari e oltre tremila volumi dedicati alla storia locale, a disposizione di studiosi, ricercatori, studenti e cittadini: a Cividate Camuno il circolo culturale Guglielmo Ghislandi inaugura la nuova sede del proprio archivio storico intitolato a Riccio Vangelisti e destinato a diventare un punto di riferimento per la conservazione e la valorizzazione della memoria storica e sociale della Valcamonica. L’appuntamento è per sabato 14 novembre dalle 15.30, nella sede operativa del circolo, in via Santo Stefano 2 (quella legale è a Breno), dove saranno presentati i nuovi spazi riservati alla consultazione e alla conservazione del materiale archivistico e librario del sodalizio.
Il patrimonio
Si tratta di un vasto patrimonio che comprende documenti sulla storia sociale, politica ed economica del territorio camuno, bresciano e anche oltre, con fondi dedicati alle miniere, all’energia, alle società di mutuo soccorso, alla tragedia del Gleno e ai movimenti degli anni Settanta. Accanto all’archivio, è stata anche ricavata una biblioteca specializzata, che offre oltre tremila testi, sempre a disposizione dei soci, dei lettori e degli studiosi.
La data scelta per il taglio del nastro non è casuale, ma assume un significato particolare perché coincide con i quarant’anni dalla costituzione ufficiale del circolo Ghislandi stesso, nato nel 1979 a Breno e diventato associazione nel 1986. Intitolato all’avvocato e politico camuno Guglielmo Ghislandi, protagonista del movimento socialista e antifascista, il sodalizio è impegnato da decenni nella ricerca storica, nella pubblicazione di volumi e nella promozione di incontri culturali a 360 gradi. Tra le attività messe in campo dai soci di contano anche collaborazioni con le scuole, seminari, viaggi della memoria e progetti di digitalizzazione del patrimonio documentario, con l’obiettivo di renderlo sempre più accessibile.
L’inaugurazione
La cerimonia di sabato prenderà il via alle 15.30 con il taglio del nastro e i saluti istituzionali, alla presenza del sindaco di Cividate e delle autorità del territorio camuno. A seguire, alle 15.45, è prevista una visita guidata all’archivio, durante la quale il gruppo di lavoro, che ha collaborato alla sistemazione dell’archivio, illustrerà le principali collezioni librarie e documentarie. La giornata si concluderà alle 17 con un rinfresco. L’archivio sarà poi aperto il mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18, oltre che su richiesta.