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Cittadinanza onoraria di Gavardo a Madre Letizia e Valerio Bertolotti

Giovedì la cerimonia in Sala consiliare per premiare due figure simbolo del paese
Enrico Giustacchini
Il musicista Valerio Bertolotti © www.giornaledibrescia.it
Il musicista Valerio Bertolotti © www.giornaledibrescia.it

Cittadinanza onoraria per due figure che hanno segnato in modo indelebile la vita di un’intera comunità. Giovedì il Consiglio comunale di Gavardo conferirà il prestigioso riconoscimento a madre Maria Letizia Albertinelli, superiora generale della congregazione delle Umili serve del Signore, e al musicista Valerio Bertolotti, da oltre mezzo secolo maestro del coro La Faita.

Madre Maria Letizia

Madre Maria Letizia Albertinelli © www.giornaledibrescia.it
Madre Maria Letizia Albertinelli © www.giornaledibrescia.it

Entrata giovanissima nella famiglia delle Umili serve, fondata a Gavardo dalla venerabile Elisa Baldo, ha svolto per decenni un ruolo fondamentale nell’educazione della gioventù. Dal 1982, anno della sua elezione a superiora, ha guidato la congregazione con lungimiranza e dedizione, coordinando numerose attività religiose, assistenziali e formative. Oggi le Umili serve del Signore operano non solo in Italia, ma anche in America Latina, in particolare nel Nord-est del Brasile, tra le popolazioni povere di questo angolo del mondo.

Pur nel più ampio respiro della missione affidatale, madre Albertinelli ha mantenuto un forte legame con Gavardo contribuendo a valorizzare e a diffondere un patrimonio spirituale e culturale profondamente radicato nella comunità locale: una comunità che ha sempre guardato a lei e alle sue consorelle come a un limpido esempio e un imprescindibile punto di riferimento per intere generazioni.

Il maestro

Valerio Bertolotti è una personalità di grande rilievo nel panorama musicale del territorio. Dal 1973 dirige ininterrottamente il coro La Faita, sodalizio di cui ricorre quest’anno il sessantesimo di fondazione. La sua attività è stata sempre caratterizzata da una costante ricerca e dal continuo aggiornamento culturale, esercitati con intelligenza e scrupolo al servizio di una straordinaria capacità interpretativa.

Sotto la sua guida, il coro è divenuto una delle realtà più rappresentative del settore in ambito bresciano e non solo: ha progressivamente ampliato il proprio repertorio, spaziando dai canti alpini e della tradizione popolare alla polifonia sacra e profana, fino ai brani del folklore internazionale.

Numerosissimi i riconoscimenti ottenuti, come pure le partecipazioni a prestigiosi concorsi e rassegne in Italia e all’estero.  Non meno significativo il ruolo nel recupero di composizioni quasi dimenticate, evitando così la dispersione di un patrimonio prezioso.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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