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«Città europea dello sport», doppietta bresciana: si candida pure Travagliato

Come Brescia, ha presentato la candidatura per il 2028 ma in una categoria diversa. Nei giorni scorsi conclusi i sopralluoghi della commissione: a metà ottobre si saprà l’esito
Alice Resconi
In sala consiliare le realtà sportive hanno raccontato il loro lavoro
In sala consiliare le realtà sportive hanno raccontato il loro lavoro

Travagliato si mette in gioco. Come Brescia. Entrambe vogliono essere «Città europea dello sport 2028», il capoluogo concorre per la categoria «European city of sport» e Travagliato per la «European town of sport». Travagliato punta sulle sue associazioni e le tante persone che ogni giorno animano le strutture del territorio: è questo il messaggio emerso nella conferenza conclusiva della visita della Commissione di Aces Europe.

La visita

Dopo tre giorni di visite e appuntamenti, la delegazione ha incontrato nella sala consiliare l’Amministrazione e numerose associazioni sportive. Proprio a queste ultime è stato affidato il compito di raccontare il proprio impegno quotidiano e spiegare perché, secondo il mondo sportivo locale, Travagliato meriterebbe di ottenere il riconoscimento.

A raccontare l’impegno del Comune in ambito sportivo è stato poi il primo cittadino, Renato Pasinetti: «Negli anni abbiamo cercato sempre di investire sullo sport, dando contributi a tutte le Associazioni senza distinzione: per noi infatti è importante ogni disciplina - ha sottolineato -. Siamo sempre all’opera e i progetti in programma sono tanti. Prossimamente è previsto il rifacimento della pista di atletica e la realizzazione di una palestra polifunzionale».

Per l’Amministrazione lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva: «Crediamo nello sport utile per tutti, dai bimbi agli anziani, per lo sviluppo della persona - ha aggiunto anche Francesco Alberti, consigliere con delega allo sport -. Come paese abbiamo una base solida di impianti, ma soprattutto persone che li frequentano. Questo riconoscimento sarebbe un incentivo a migliorare ancora di più la nostra offerta».

I tempi

La Commissione di valutazione, composta da cinque esperti, ha avuto modo di entrare in contatto con il territorio e con le realtà che quotidianamente fanno vivere lo sport a Travagliato, raccogliendo testimonianze e osservando da vicino strutture e attività. Significative sono state le parole del presidente Fabrizio Santangelo: «Travagliato per me ha già vinto con la decisione e il coraggio di mettersi in gioco - ha commentato -. C’è qualche lavoretto da fare ma si può solo che migliorare».

Parole che rappresentano un incoraggiamento per l’Amministrazione e per tutto il movimento sportivo locale, chiamato ora ad attendere l’esito della candidatura che arriverà il 15 ottobre.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

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sportCittà europea dello sportTravagliato

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