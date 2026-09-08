«Città europea dello sport», doppietta bresciana: si candida pure Travagliato

Travagliato si mette in gioco. Come Brescia. Entrambe vogliono essere «Città europea dello sport 2028», il capoluogo concorre per la categoria «European city of sport» e Travagliato per la «European town of sport». Travagliato punta sulle sue associazioni e le tante persone che ogni giorno animano le strutture del territorio: è questo il messaggio emerso nella conferenza conclusiva della visita della Commissione di Aces Europe.
La visita
Dopo tre giorni di visite e appuntamenti, la delegazione ha incontrato nella sala consiliare l’Amministrazione e numerose associazioni sportive. Proprio a queste ultime è stato affidato il compito di raccontare il proprio impegno quotidiano e spiegare perché, secondo il mondo sportivo locale, Travagliato meriterebbe di ottenere il riconoscimento.
A raccontare l’impegno del Comune in ambito sportivo è stato poi il primo cittadino, Renato Pasinetti: «Negli anni abbiamo cercato sempre di investire sullo sport, dando contributi a tutte le Associazioni senza distinzione: per noi infatti è importante ogni disciplina - ha sottolineato -. Siamo sempre all’opera e i progetti in programma sono tanti. Prossimamente è previsto il rifacimento della pista di atletica e la realizzazione di una palestra polifunzionale».
Per l’Amministrazione lo sport rappresenta uno strumento fondamentale per la crescita individuale e collettiva: «Crediamo nello sport utile per tutti, dai bimbi agli anziani, per lo sviluppo della persona - ha aggiunto anche Francesco Alberti, consigliere con delega allo sport -. Come paese abbiamo una base solida di impianti, ma soprattutto persone che li frequentano. Questo riconoscimento sarebbe un incentivo a migliorare ancora di più la nostra offerta».
I tempi
La Commissione di valutazione, composta da cinque esperti, ha avuto modo di entrare in contatto con il territorio e con le realtà che quotidianamente fanno vivere lo sport a Travagliato, raccogliendo testimonianze e osservando da vicino strutture e attività. Significative sono state le parole del presidente Fabrizio Santangelo: «Travagliato per me ha già vinto con la decisione e il coraggio di mettersi in gioco - ha commentato -. C’è qualche lavoretto da fare ma si può solo che migliorare».
Parole che rappresentano un incoraggiamento per l’Amministrazione e per tutto il movimento sportivo locale, chiamato ora ad attendere l’esito della candidatura che arriverà il 15 ottobre.