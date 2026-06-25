Un cinghiale dopo il cervo: cucciolo trovato morto nel naviglio a Prevalle

Un altro recupero di un animale senza vita nelle acque del Naviglio Grande a Prevalle. Dopo il ritrovamento di un cervo qualche giorno fa, poi morto nel trasporto dal veterinario, questa mattina all'altezza del ponte «Soldo», nel tratto compreso tra la ciclopedonale Gavardina e il cavalcavia della 45bis, è stata recuperata la carcassa di un cucciolo di cinghiale.
L'allerta è scattata intorno alle 10, quando un cittadino ha segnalato la presenza dell'animale nel canale alla Polizia locale di Prevalle-Paitone. Gli agenti sono intervenuti e, con l'aiuto dello stesso cittadino e del gestore del canale, hanno trattenuto il cucciolo per evitare che la corrente lo trascinasse via, in attesa dell'arrivo della Polizia Provinciale e del personale dell’Ats.
Una volta recuperato il piccolo ungulato, gli enti intervenuti hanno accertato che era già morto. Sarà ora la Polizia provinciale a occuparsi dello smaltimento della carcassa, nel rispetto delle procedure previste.