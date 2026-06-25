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Un cinghiale dopo il cervo: cucciolo trovato morto nel naviglio a Prevalle

L’ungulato, annegato, è stato recuperato dalla Polizia locale all'altezza del ponte «Soldo»
Erik Fanetti
Il cucciolo di cinghiale recuperato nel canale
Il cucciolo di cinghiale recuperato nel canale

Un altro recupero di un animale senza vita nelle acque del Naviglio Grande a Prevalle. Dopo il ritrovamento di un cervo qualche giorno fa, poi morto nel trasporto dal veterinario, questa mattina all'altezza del ponte «Soldo», nel tratto compreso tra la ciclopedonale Gavardina e il cavalcavia della 45bis, è stata recuperata la carcassa di un cucciolo di cinghiale.

L'allerta è scattata intorno alle 10, quando un cittadino ha segnalato la presenza dell'animale nel canale alla Polizia locale di Prevalle-Paitone. Gli agenti sono intervenuti e, con l'aiuto dello stesso cittadino e del gestore del canale, hanno trattenuto il cucciolo per evitare che la corrente lo trascinasse via, in attesa dell'arrivo della Polizia Provinciale e del personale dell’Ats.

Una volta recuperato il piccolo ungulato, gli enti intervenuti hanno accertato che era già morto. Sarà ora la Polizia provinciale a occuparsi dello smaltimento della carcassa, nel rispetto delle procedure previste.

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