Cimitero di Desenzano: il Comune restaura le lapidi ottocentesche

Prima delle fotografie, al cimitero di Desenzano erano le parole a raccontare chi riposava lì. Sulle lapidi ottocentesche si leggono i legami di parentela e perfino il nome che si dava al colera, l’«indico o asiatico morbo». Oggi molte di quelle scritte si distinguono a fatica. Per tornare a leggerle, la Giunta ha approvato il progetto da 100 mila euro per il restauro del lato ovest del cimitero monumentale, secondo lotto dopo quello sul lato sud-est.
Il progetto
Il problema, spiega la relazione tecnica, è soprattutto il colore. Quello che un tempo riempiva le lettere incise è quasi scomparso. Ne restano tracce nei punti più riparati del porticato, mentre le lapidi a terra, a contatto con la ghiaia, sono tra le più sbiadite. Il restauro punta a recuperare la leggibilità delle epigrafi, dove i cognomi si ripetono accanto a quelli dei congiunti e le iscrizioni in latino hanno la loro traduzione in italiano.
La storia del camposanto comincia nel 1807, quando il Comune discute il trasferimento delle sepolture fuori dall’abitato. Il primo progetto, affidato all’ingegnere Carlo Bagatta, prevedeva un muro di cinta, un cancello e un piccolo sacello. Nel 1808 il cimitero era ancora da ultimare, ma già si seppelliva. A indicare le tombe c’era una croce di legno, senza lapide né iscrizione. Il corpo centrale, con la cappella di San Michele e le tombe di famiglia, risale al 1841 e porta la firma dell’architetto Pietro Rizieri Calcinardi, che per il lato nord guardò al camposanto bresciano di Rodolfo Vantini. Le prime fotografie sulle lapidi sarebbero arrivate solo dopo il 1880.
Nuovi loculi
Mentre si prepara il restauro delle sepolture storiche, nello stesso cimitero il Comune raccoglie le manifestazioni d’interesse per 24 nuovi loculi da destinare alle tombe di famiglia. A finanziare la costruzione saranno i pagamenti anticipati delle concessioni, che dureranno sessant’anni. Il costo è di 16.700 euro a loculo, da versare in un’unica soluzione. Per una tomba di famiglia ne servono almeno due, quindi si parte da 33.400 euro. Avrà la precedenza chi chiede un’intera campata, quattro posti sovrapposti per 66.800 euro. C’è tempo fino alle 12.30 di lunedì 14 dicembre per presentare la richiesta allo Sportello al cittadino o via Pec al protocollo comunale. Possono farlo anche i non residenti. Il Comune chiederà il pagamento dopo aver esaminato le domande e rilascerà le concessioni dopo il collaudo. Se l’opera non si farà per mancanza di copertura finanziaria, le somme versate saranno restituite.