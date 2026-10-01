Ciclovia del Garda, pronti due battelli per il trasporto delle bici

Sulle sponde del lago di Garda è in fase di realizzazione l’anello ciclabile che dovrà unire in un unico tracciato i comuni delle tre provincie gardesane. La Ciclovia del Garda prevedeva – nel progetto originario – una lunghezza complessiva di 145 chilometri, con ampie porzioni del tracciato bresciano ad oggi già ultimate. È notizia del dicembre 2025 che la Giunta regionale ha però rinunciato alla realizzazione della porzione del tracciato compresa tra Gardone Riviera e Limone, stipulando un accordo con Provincia e Navigazione Laghi – Agenzia che gestisce il trasporto pubblico sul Garda – per la progettazione e realizzazione di appositi mezzi navali adatti al trasporto di biciclette via acqua.
Lo studio
«Il tavolo aperto con la Regione prevede lo studio di natanti che siano dedicati al trasporto biciclette. Stiamo mettendo a punto il progetto, che non riguarda solo la progettazione dei natanti, ma anche la successiva gestione del servizio» afferma l’ingegnere Alberto Chiovelli, direttore generale di Navigazione Laghi. «Il progetto è pressoché definito ed è in fase di condivisione con la Regione e prevede, per ora, la realizzazione di due natanti».
Difficile indicare un termine certo di attivazione del servizio: al netto di una tempistica intorno ai 24 mesi per la realizzazione delle imbarcazioni, tutto però dipende da quando saranno reperiti gli adeguati finanziamenti da parte della Regione e del Ministero dei Trasporti.