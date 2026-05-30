In bicicletta da Idro ad Anfo: apre la ciclopedonale da 3,5 chilometri

Con il taglio del nastro avvenuto venerdì mattina nell'area picnic di Pieve di Idro è stato inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale che collega Idro ad Anfo , permettendo di raggiungere Ponte Caffaro e da lì immettersi direttamente nella rete ciclabile del Trentino, con collegamenti verso Riva del Garda, Trento e Madonna di Campiglio. L'opera, realizzata dalla ditta Salvadori Felice nel rispetto dei tempi previsti , si sviluppa per circa 3,5 chilometri. Un'infrastruttura attesa da anni che rafforza l'offerta turistica del lago d'Idro e amplia le possibilità di mobilità lenta lungo uno dei principali assi turistici dell'area.

A sottolinearne l'importanza è stato il presidente della Comunità montana di Valle Sabbia, Giovanmaria Flocchini. «Oggi inauguriamo il collegamento tra Idro e Anfo, il completamento di una parte del sogno della ciclopedonale di fondovalle . Anche se restano alcune finiture da completare, da oggi è possibile partire da Idro e arrivare fino a Ponte Caffaro per poi proseguire in Trentino in bicicletta o a piedi. È un'opera che valorizza ulteriormente il lago e tutto il territorio valsabbino». Flocchini ha ricordato come il valore complessivo dell'intervento, considerando anche le spese tecniche, superi il milione di euro e rappresenti un investimento importante in termini di servizi e attrattività turistica. «Sembrava una sfida difficile, ma siamo riusciti a realizzarla in tempi molto rapidi. Credo che questo collegamento possa dare una svolta significativa allo sviluppo turistico del lago d'Idro e della Valle Sabbia».

Il taglio del nastro del nuovo tratto ciclabile fra Idro e Anfo

Un passo più in là

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi interventi. «Stiamo lavorando al collegamento tra Vestone e Barghe, per il quale disponiamo già della copertura finanziaria. A breve partiranno anche alcune opere di protezione con reti paramassi. Restano poi da realizzare la passerella nell'area di San Gottardo e il tratto tra Vestone e Idro, che potrà essere completato una volta terminati i lavori della variante di Lavenone».

Soddisfatto anche il sindaco di Idro Aldo Armani, che ha definito il nuovo percorso «un'opera prioritaria e fondamentale per lo sviluppo del territorio». «Dopo il collegamento già esistente fino ad Anfo mancava proprio questo tratto. Oggi abbiamo un prodotto turistico completo e di valore. Sempre più persone scelgono vacanze in bici e il lago d'Idro offre un ambiente naturale ancora autentico, particolarmente apprezzato da chi cerca percorsi immersi nel verde e lontani dal traffico».

Per il primo cittadino il nuovo tratto rappresenta un investimento destinato a produrre effetti concreti sull'economia locale. «Consentire ai turisti di muoversi in sicurezza lungo il lago e di collegarsi alle grandi ciclovie trentine significa aumentare l'attrattività della nostra zona e offrire nuove opportunità alle attività ricettive e commerciali».