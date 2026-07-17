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Dal ciclo dei rifiuti a quello del cemento: ecco dove interviene il Noe

I carabinieri del Nucleo operativo ecologico di Brescia coprono un’area molto vasta e sono diversi i settori monitorati
Simone Bracchi

Simone Bracchi

Giornalista

Un militare del Noe
Un militare del Noe

Non solo attività investigative volte a contrastare il traffico internazionale di rifiuti pericolosi, ma anche controlli mirati sui cantieri finanziati con i fondi Pnrr. Laddove c’è odore di reati ambientali, loro sono pronti a intervenire.

I Carabinieri del Noe di Brescia, competenti anche per le province di Bergamo, Mantova e Cremona, proprio per le dimensioni del territorio che coprono e per le numerose realtà industriali e commerciali presenti in Lombardia sono uno dei Nuclei più attivi. I settori in cui ci sono i maggiori controlli sono quelli del «ciclo dei rifiuti», specialmente collegato con gli appalti pubblici per la raccolta urbana e differenziata, del «ciclo del cemento» con tutta la filiera: dalle cave alle industrie della produzione dei materiali da cantiere.

Spedizioni transfrontaliere

Altro settore strategico è quello delle rinnovabili e delle spedizioni transfrontaliere. In questo particolare settore sono vari i rifiuti oggetto di spedizioni all’estero, anche all’interno dell’Unione Europea. Oltre ai materiali ferrosi - come nel caso dell’indagine di ieri -, anche plastiche e gomme sono spesso oggetto di spedizioni illegali, sia verso l’Africa e il Sudest asiatico sia in direzione dell’Est Europa.

Rifiuti tessili

Diverse indagini dei militari, agli ordini del tenente colonnello Marcello Capodiferro, si sono concentrate sui rifiuti tessili, definiti cascami. È di pochi anni fa il fenomeno degli incendi di capannoni, riempiti di questo tipo di rifiuti, che aveva colpito il nord Italia, in particolare la provincia di Brescia.

Il Noe aveva fatto un’analisi degli episodi, riuscendo ad azzerare il fenomeno, colpendo alcune aziende, che in questo modo smaltivano illegalmente i rifiuti, risparmiando sui costi di esercizio.

Nei cantieri per i fondi Pnrr

I militari hanno effettuato anche controlli ispettivi sugli stanziamenti del Pnrr, su mandato del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica. Nel corso delle attività diversi sono stati i progetti con irregolarità documentali sia sull’irrogazione dei fondi sia nella realizzazione dei progetti.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
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