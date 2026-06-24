Società bresciana gestiva illecitamente 26.000 tonnellate di rifiuti tessili

L’operazione è stata condotta dai Carabinieri Forestali di Brescia, coinvolti immobili nelle province di Brescia, Verona, Mantova, Lodi e Nuoro. Indagate 20 persone e sequestrati 12 milioni di euro

Andrea Cittadini Vicecaporedattore 24 giugno 2026 2 ' di lettura

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