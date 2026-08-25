La ciclabile tra Dello e Longhena sarà pronta nel 2027

Nel 2027 dovrebbe vedere la luce una delle opere pubbliche più attese dalle amministrazioni comunali di Longhena e Dello: la nuova pista ciclabile che collegherà i due paesi. Un percorso di circa due chilometri ricavato lungo la Sp 33, che dal cimitero di Longhena arriverà alle prime abitazioni di Dello, creando un collegamento sicuro per ciclisti e pedoni.
L’intervento
Il costo complessivo è di circa un milione di euro e vede coinvolti i due Comuni e la Provincia di Brescia. La copertura finanziaria è già stata individuata: Longhena ha stanziato 160mila euro, ai quali si aggiungono altri 250mila euro ottenuti grazie a un contributo regionale. Dello ha messo a bilancio 250mila euro, mentre la Provincia contribuirà con 310mila euro.
Il progetto è ormai completato e la fase attuale riguarda soprattutto gli espropri dei terreni interessati dall’opera: procedura che, rivelandosi più lunga del previsto, ha fatto slittare i tempi programmati.
«Il progetto riguarda il nostro Comune, Dello e la Provincia - spiega la sindaca di Longhena, Rita Caravaggi -. Abbiamo trovato la copertura finanziaria e il progetto è finito. Ora si sta procedendo con gli espropri: lavoro lungo, che sta rallentando l’avvio dei lavori, inizialmente previsto per quest’anno».
Prima di poter aprire i cantieri sarà inoltre necessario attendere l’approvazione del progetto definitivo da parte della Provincia: passaggio decisivo per poter procedere con la realizzazione dell’infrastruttura.
Per Longhena la pista ciclabile non rappresenta soltanto un’opera destinata a migliorare la mobilità tra i due centri abitati, ma anche un intervento sul quale l’Amministrazione ha concentrato una parte importante delle proprie risorse.
«Un’opera viabilistica per noi molto importante - sottolinea la sindaca -. Purtroppo la questione degli espropri sta tenendo ferme risorse economiche che, per il nostro Comune, rappresentano una somma consistente. Questa situazione sta bloccando anche altri progetti che vorremmo realizzare».
Dunque, l’obiettivo resta quello di superare rapidamente la fase degli espropri e ottenere il via libera definitivo della Provincia, così da poter aprire il cantiere.
Se il cronoprogramma verrà rispettato, nel 2027 Longhena e Dello potranno finalmente contare su un collegamento ciclabile diretto e sicuro, atteso da tempo e destinato a rafforzare i rapporti tra i due Comuni. Oltre che salute e ambiente.