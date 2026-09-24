El Mundo: piano russo per lanciare droni verso Italia, Spagna e Francia

Il quotidia no spagnolo riporta la notizia secondo cui la Cia avrebbe avvertito i governi europei che la Russia sta preparando attacchi contro paesi del Mediterraneo. I lanci avverrebbero dal mare e potrebbero raggiungere obiettivi situati a centinaia di chilometri nell’entroterra

24 settembre 2026 1 ' di lettura

I possibili attacchi di droni avverrebbero dal mare Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti Russiadroniguerra Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...