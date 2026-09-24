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El Mundo: piano russo per lanciare droni verso Italia, Spagna e Francia

Il quotidia no spagnolo riporta la notizia secondo cui la Cia avrebbe avvertito i governi europei che la Russia sta preparando attacchi contro paesi del Mediterraneo. I lanci avverrebbero dal mare e potrebbero raggiungere obiettivi situati a centinaia di chilometri nell’entroterra
I possibili attacchi di droni avverrebbero dal mare
I possibili attacchi di droni avverrebbero dal mare

Possibili attacchi russi con droni contro Paesi del Mediterraneo, tra cui l’Italia. È quanto riportato dal quotidiano spagnolo El Mundo, che ha riportato la notizia secondo cui la Cia avrebbe avvertito i governi europei che la Russia sta preparando eventuali attacchi con droni contro paesi del Mediterraneo come Spagna, Francia e Italia. Il piano prevede di nascondere droni Gerbera (con un’autonomia di 600 km) dentro container a bordo di navi mercantili e di lanciarli dalle acque internazionali. Questi droni potrebbero raggiungere obiettivi situati a centinaia di chilometri nell'entroterra.

Fonti europee competenti in materia di sicurezza ritengono che tali attacchi abbiano lo scopo di minare il sostegno all'Ucraina, creare divisioni all'interno della Nato e diffondere l'ansia tra la popolazione senza innescare uno scontro militare su vasta scala.

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