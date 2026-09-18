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Con «Chiarissima» tre giorni per ritrovare equilibrio ed energia

Da oggi a domenica in Villa Mazzotti torna il festival del «ben-essere» organizzato da Kundalini. Le iniziative sono gratuite, in alcuni casi è necessario prenotare
Daniele Piacentini
Sono previste pratiche all'aperto
Sono previste pratiche all'aperto

Tre «Vitality Days» tra conferenze, pratiche all’aperto, discipline bionaturali, stand espositivi e momenti di condivisione, immersi nel verde e nelle sale interne di Villa Mazzotti a Chiari. Da oggi e fino a domenica va in scena la tredicesima edizione di «Chiarissima», festival del ben-essere organizzato dall’associazione Kundalini e capace, dal 2010 a oggi, di ritagliarsi un posto d’eccellenza tra gli appassionati e i curiosi del mondo olistico in mezzo Nord Italia.

Il programma

L’appuntamento, patrocinato da Comune di Chiari, Asst Franciacorta e Comitato tecnico-scientifico di Regione Lombardia, è gratuito per tutti gli eventi della tre giorni, con apertura dalle 9 alle 20.

Alcune delle iniziative, pur gratuite, sono a prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti, da effettuarsi su www.chiarissima.com. In calendario ci sono esibizioni di yoga, tai chi e altre discipline, show cooking per un’alimentazione sana e naturale, incontri con esperti italiani e internazionali di medicina tradizionale occidentale, ayurvedica e cinese. E ancora: spazi artistici e momenti per bambini, bagni di gong e campane tibetane, musica, mostre e spazi per un centinaio di espositori selezionati ad hoc.

Lo spirito

«Chiarissima - hanno ricordato, durante la conferenza stampa ospitata nel Municipio di Chiari, gli organizzatori guidati dal direttore artistico Giovanni Vitali - è il festival del ben-essere e della vitalità. L’obiettivo è diffondere una cultura del benessere a 360 gradi, accessibile a tutti e radicata nella connessione tra corpo, mente e ambiente». Il titolo dell’edizione 2026, «Vitality Days», approfondisce la traiettoria iniziata nel 2010, ribadendo che Chiarissima «è uno spazio di conoscenza, pratica e rigenerazione reale. Per noi, la vitalità è il risultato concreto dell’equilibrio tra corpo, mente e ambiente, strettamente legata alla qualità delle relazioni sociali».

Da qui la scelta di provare a unire la ricerca di uno stile di vita sano all’attenzione per il consumo critico e sostenibile, estendendo la riflessione anche alla costruzione di percorsi orientati alla pace e al benessere di comunità. «Vitality Days», per Chiarissima, è quindi un concetto sfaccettato e poliedrico, che parla - seguendo le direttrici della tre giorni clarense - di «energia come espressione della vita», «rigenerare per ritrovare equilibrio», «benessere che coinvolge la persona nella sua interezza» e di «una comunità che genera energia positiva».

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
benessereVilla MazzottiFestival olisticoyogaChiari

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