I Vitality Days protagonisti del Festival Chiarissima

Tutto pronto per la XIII edizione del festival Chiarissima, che dal 18 al 20 settembre trasforma la storica dimora di Chiari in un tempio a cielo aperto dedicato alla rigenerazione di corpo, mente e spirito. In un’epoca di costanti transizioni, la ricerca dell’equilibrio non è più un lusso, ma una necessità profonda. Il Festival Chiarissima torna allora con un titolo evocativo: Vitality Days.
Per questa tredicesima edizione, la vitalità non viene intesa come una semplice performance fisica, bensì come il risultato armonico dell’allineamento tra la nostra interiorità e l’ambiente circostante, nutrita dalla qualità delle nostre relazioni sociali. D’altronde l’obiettivo, fin dalla nascita del festival nel 2010, è diffondere una cultura del ben-essere a 360 gradi, rendendo le discipline olistiche un patrimonio accessibile a tutti. Varcare i cancelli di Chiarissima significa immergersi in uno spazio di conoscenza e pratica dove la rigenerazione diventa un’esperienza reale da vivere attraverso il confronto e la condivisione.
Come sottolineato dal direttore artistico Giovanni Vitali, il benessere non va solo raccontato, ma sperimentato direttamente, motivo per cui il festival si propone come un’occasione concreta per seminare piccoli cambiamenti positivi nella propria quotidianità. La cornice dell’evento non può che essere la splendida Villa Mazzotti a Chiari: non solo una location, ma parte integrante dell’esperienza. Il suo parco secolare permette all’anima di respirare in perfetta sinergia con la natura. Gli spazi esterni accoglieranno le pratiche di gruppo, mentre le sale interne, ricche di storia, diventeranno teatro di approfondimenti e scoperte.
È un invito a rallentare, ad ascoltare il proprio ritmo naturale e a lasciarsi ispirare dalla bellezza architettonica e botanica che circonda ogni pratica. L’evento, col patrocinio del comune di Chiari, dell’Asst Franciacorta e del Comitato Tecnico Scientifico della Regione Lombardia, è libero e gratuito per tutti gli eventi della tre giorni dalle 9 alle 20.