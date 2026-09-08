Chiari, un milione di euro per il nuovo campo in erba sintetica

Ruspe in azione al centro sportivo comunale di via Santissima Trinità a Chiari. Aperto, in queste ore, il cantiere per la riqualificazione e la posa del nuovo manto in erba sintetica del campo da calcio principale utilizzato dallo Sporting Chiari, società nata esattamente un anno fa e che si prepara, tra pochi giorni, all’esordio nel girone E della Seconda categoria. I lavori, affidati alla Mast e partiti il primo settembre, dovrebbero terminare entro la fine d’ottobre, con un investimento vicino al milione di euro.
Il nuovo campo
«Grazie alle conoscenze e alle soluzioni all'avanguardia introdotte dalla ditta aggiudicataria - spiega l’assessore comunale allo Sport, Roberto Goffi -, il nuovo rettangolo di gioco si posizionerà ai massimi livelli di qualità e sicurezza disponibili sul mercato: oltre gli standard tecnici adottati per questo progetto esistono infatti soltanto soluzioni di tipo sperimentale non ancora omologate» dalla Figc.
«Il risultato finale - aggiunge ancora Goffi - consegnerà alla comunità e ai nostri atleti un impianto che si attesterà a pieno titolo tra i migliori di tutta la Provincia di Brescia. Amministrazione comunale e Sporting Chiari sono consapevoli che l’avvio del cantiere coincide con la fase iniziale della nuova stagione sportiva, richiedendo un temporaneo sforzo organizzativo e qualche settimana di pazienza. Si tratta tuttavia di un sacrificio d'attesa ampiamente ripagato dall'eccellenza».
Nuova stagione
Restano confermate tutte le attività calcistiche, a partire da quelle per i più piccoli, con i vari open day rivolti ai piccoli nati tra il 2020 e il 2022. I prossimi appuntamenti sono fissati per martedì 15, giovedì 17, martedì 22 e giovedì 24 settembre. Informazioni e iscrizioni sulle pagine social dello Sporting Chiari, tra le realtà protagoniste, sabato, della cerimonia inaugurale della 48esima edizione delle Quadre. In piazza Zanardelli premiata la prima squadra, per la promozione in Seconda Categoria, oltre che l’Under 11, che si è assicurata la vittoria sia della Coppa Brescia che della Conad Cup.
Riconoscimenti a tante altre realtà sportive clarensi chiamate a raccolta in queste ore nuovamente in piazza Zanardelli, stavolta dall’Atletica Libertas 1964; ieri sera il primo appuntamento con la gara internazionale di salto con l’asta femminile. Stasera si replica con la categoria maschile dalle 20.