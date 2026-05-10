Coppa Brescia: lo Sporting Chiari trionfa nel torneo Pulcini Misti

Alle finali eight dei pulcini misti si sono affrontate, in un girone all’italiana, le otto migliori qualificate nella fase a gironi precedente e a sollevare l'ambito trofeo sono stati quindi i nerazzurri di Cassago, al termine di un’intensa giornata di sfide appassionanti. Nemmeno la pioggia e il vento freddo hanno saputo frenare la fame di calcio di bambini, genitori e amici, accorsi numerosi sulle tribune e capaci di dare vita a una giornata dalle mille emozioni. Un totale di ventotto partite suddivise sui due campi dell’ottimo impianto sportivo rudianese , dall’ora di pranzo all’ora di cena, per un lunghissimo pomeriggio di sport all’insegna del divertimento e del fair play, condito dalla musica di Radio Bresciasette e dagli stand gastronomici.

Fotogallery 21 foto Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember: le formazioni dei Pulcini U10 e dei Misti

Le otto formazioni scese in campo per contendersi la coppa sono state: Accademia Prevalle, Mario Rigamonti B, Palazzolo A, Fionda Bagnolo, Breno, Orceana B, Vighenzi e Sporting Chiari. L’anno scorso il trofeo era stato vinto dal Gussago, che ha passato quindi il testimone quest’anno allo Sporting Chiari. Le otto squadre si sono affrontate in sette giornate (come fosse un mini campionato), per un vero e proprio tutti contro tutti.

Andrea Cassago, allenatore dello Sporting Chiari, celebra così la vittoria dei suoi ragazzi. «È un percorso iniziato sei anni fa con questi bambini. Abbiamo dato tanti ragazzi a squadre anche professionistiche in questi anni, ed è una soddisfazione enorme. L’anno scorso la vittoria era sfumata all’ultimo secondo – continua Cassago – ed era un anno che lavoravamo per tornare a riviverci questo secondo, a rigiocarcela, e ce l’abbiamo fatta. Ringrazio tutti, è stata tostissima. Lo volevamo tanto ed è bellissimo, perché è come chiudere un cerchio dopo sei anni. Questi bambini li ho visti crescere, l’anno prossimo andranno alle medie ed è come se avessi fatto un percorso scolastico con loro».

Fotogallery 26 foto Coppa Brescia-Trofeo Nanni Nember: festa in campo e sugli spalti

I nerazzurri vincono con 17 punti conquistati nel girone finale, dopo aver passato il girone di qualificazione come secondi per differenza reti. Alle loro spalle si posiziona il Breno, con 15 punti, mentre completa il podio l’Accademia Prevalle a 14 punti. Seguono la Vighenzi a 11, il Palazzolo A a 10, il Fionda Bagnolo a 6, l’Orceana B a 3 e la Mario Rigamonti B con 1 punto. Ma a fine giornata c’erano medaglie per tutti, com’è giusto che sia.