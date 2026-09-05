Chiari, una settimana di eventi per il Palio delle Quadre

Chiari si ferma. Per un’intera settimana, da sabato a sabato, la cittadina dell’Ovest veste i panni di una Siena in miniatura, inseguendo – come in Toscana – un palio sognato un anno intero. Niente canapi e cavalli, però, in piazza Zanardelli: a decidere quale delle quattro contrade cittadine trionferà sarà una corsa a perdifiato, quella che da 48 edizioni chiude le celebrazioni clarensi delle Quadre.
Il programma
L’appuntamento clou è sabato 12 settembre, alle 22, ma già da oggi piazza Zanardelli inizierà ad affollarsi con le centinaia di atleti, di ogni disciplina, richiamati in centro storico dal tardo pomeriggio per la tradizionale cerimonia d’avvio dell’anno sportivo.
Gran cerimoniere Roberto Goffi, nella duplice veste di storico speaker delle Quadre e, dall’estate 2024, assessore comunale allo sport. Dopo la presentazione delle società sportive locali, spazio in serata alla musica, con la «Notte delle hit».
Sempre piazza Zanardelli ospiterà le gare di salto con l’asta femminile (lunedì 7) e maschile (martedì 8), appuntamenti dal respiro internazionale, organizzati anche dall’Atletica Libertas 64. Mercoledì 9, invece, ultima serata di «Villa Vibes on tour» (solo per over 16), il format che per tutta estate a Chiari ha fatto divertire migliaia di persone tra dj set e animazione. Giovedì 10 occhi puntati al cielo, sulla Torre Civica, suggestivo scenario delle arrampicate a cura della sezione clarense del Cai, bissate venerdì dalle esibizioni (a...piano terra) delle atlete della Ritmica Chiari.
Il momento clou
Sabato 12, poi, il gran finale. Nell’attesa della staffetta conclusiva tra azzurri di Cortezzano, verdi di Marengo (campioni in carica), rossi di Villatico e gialli di Zeveto, fin dalle 20 in piazza Zanardelli la premiazione dei commercianti vincitori del concorso per le migliori vetrine ispirate al palio. Alle 20.30 lo spettacolo, affidato al regista Massimiliano Bozzoni, dedicato a «San Bernardino nelle pieghe del tempo», che passerà in rassegna 750 anni di vita religiosa e sociale della comunità.
Dedica speciale al clarense don Silvio Galli, in corso di beatificazione. Al termine dello show, la staffetta più attesa, lungo il chilometro e mezzo del tracciato, che ricalca quello della via Crucis prepasquale. Poi sarà festa, direttamente nelle Quadre, impegnate già per tutta la settimana, nel proprio angolo di centro storico, in una lunga serie di serate tra balli, buon cibo, musica e animazione.