Ancora miasmi. Sono quelli denunciati, nelle ultime ore, da diversi residenti clarensi di via Pontoglio, attigua all’impianto Biogas Chiari 1, finito già a febbraio nel mirino di un’inchiesta della Dda, con tanto di sequestro e cinque persone iscritte nel registro degli indagati per – a vario titolo – attività organizzate nel traffico illecito di rifiuti, smaltimento illecito, falso in atto pubblico e impedimento al controllo.
Le segnalazioni
Diversi abitanti della zona hanno contattato nelle ultime ore varie autorità, locali e sanitarie, per denunciare un forte e persistente forte odore nauseabondo, in arrivo da uno dei palloni dell'impianto, contenente azoto. Secondo quanto riferisce il Comune di Chiari, l’azienda proprietaria avrebbe comunicato, nei giorni scorsi, la necessità di effettuare alcuni lavori di manutenzione, a cui sarebbero quindi legati i forti odori denunciati ancora una volta da chi vive in questo lembo agricolo all’estremità occidentale di Chiari.
Legambiente
Gli abitanti – da anni alle prese con fenomeni analoghi – attendono ulteriori sviluppi della vicenda, in mano ai Carabinieri Forestali, per sapere se vi siano valori fuori norma dell’aria respirata ogni giorno ormai da oltre dieci anni. «Dal 2015 in poi», ricorda Federico Lorini, vicepresidente di Legambiente-Chiari Ambiente Ovest Bresciano, «sono più di una mezza dozzina gli episodi di questa natura avvenuti nell’impianto», tra esplosioni di palloni e fuoriuscite di odori che rendono quasi impossibile la quotidianità dei residenti.
«Noi non siamo contrari a prescindere – aggiunge Lorini – a impianti di questa natura (cinque quelli attivi nella sola Chiari, di cui due sotto sequestro e indagine, ndr) ma necessitano di controlli e di una gestione che deve essere per forza di cose estremamente precisa e puntuale, sopratutto in un territorio come quello clarense», che rientra tra le cosiddette Zvn, le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, dove ci sono quantitativi ben delimitati di azoto da effluenti di allevamento e digestati equiparati distribuibili nei campi.