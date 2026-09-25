Chiari, denunciato per maltrattamenti si avvicina al padre: arrestato

Era stato attivato il Codice rosso in quanto il figlio avrebbe minacciato il padre per avere i soldi per la droga. Il giudice aveva disposto nei confronti del 32enne il divieto di avvicinamento alla casa del genitore e di dimora nella cittadina

Emma Crescenti 25 settembre 2026 1 ' di lettura