Chiari, altro furto al Conad: tagliano la cassaforte e rubano 45mila euro

Sono entrati passando dal retro e hanno puntato dritto agli uffici interni del Conad di Chiari. Da lì la banda ne è uscita appesantita degli oltre 45mila euro rubati dalla cassaforte del supermercato attivo in via vecchia per Castelcovati, finito (di nuovo) nel mirino dei ladri.
Il furto è andato a segno la notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre e sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Chiari, che hanno messo al vaglio le immagini della videosorveglianza interna ed esterna.
Cosa è successo
Stando alle ricostruzioni i malviventi hanno colpito approfittando del buio, forzando la porta di emergenza secondaria – che affaccia sui campi, sul lato non visibile dalla strada – per aprirsi un varco. Una volta entrati nei locali si sono diretti verso gli uffici e al loro obiettivo finale: la cassaforte. L'hanno aperta usando un flessibile, per poi mettere le mani sul prezioso contenuto: secondo una prima stima si parla di almeno 45mila euro, l'incasso della giornata.
Tutto nel giro di pochissimi minuti: l’allarme, collegato con la vigilanza privata, è scattato avvisando gli operatori e il titolare, che hanno poi avvisato i carabinieri. Ma all’arrivo delle forze dell’ordine ladri si erano già dileguati. Fortunatamente, lo scasso non ha causato molti danni. Rimane l’amarezza per l’episodio, che si aggiunge a una lunga lista di furti e tentativi ai danni del Conad.
I precedenti
L’ultimo della serie risale alla notte tra il 30 e il 31 agosto, quando i ladri avevano tentato di introdursi nel centro calandosi dal soffitto, ma senza successo. Più spettacolare è stato il colpo avvenuto nel novembre del 2023, quando la banda aveva bloccati gli ingressi del supermercato con delle piante e si era fatta strada a colpi di piccone, sradicando la cassaforte e caricandola su un furgone per poi fuggire. Il colpo era fruttato circa 50mila euro.