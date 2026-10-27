Chiari, altro furto al Conad: tagliano la cassaforte e rubano 45mila euro

Cosa è successo oggi? A metà pomeriggio facciamo il punto, tra cronaca e novità del giorno.

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Il furto è andato a segno la notte tra domenica 25 e lunedì 26 ottobre, e sul caso indagano i carabinieri

I grandi casi della cronaca nera e giudiziaria che hanno varcato i confini della provincia e sono diventati casi nazionali