Trecentomila euro da Regione Lombardia per rinnovare la sede della Croce Bianca, da 18 anni una presenza costante sul fronte sanitario e sociale in tutto l’Ovest Bresciano. Il finanziamento arrivato dal Pirellone consente di dare concretezza al progetto, già inserito nei programmi dell’Amministrazione comunale, per l’ampliamento e il rinnovamento della sede della Croce Bianca di Chiari.
Il progetto
Due gli interventi principali: nuovi box coperti per le ambulanze, per proteggere i mezzi di soccorso dalle intemperie, garantire maggiore sicurezza e rispettare i requisiti necessari al mantenimento delle convenzioni con Areu; e una nuova sala riunioni, con spazi dedicati alle attività operative, agli incontri e alla formazione dei volontari.
Nell’annunciare l’arrivo dei finanziamenti, il sindaco di Chiari, Gabriele Zotti, ha espresso «un sentito ringraziamento alla Croce Bianca di Chiari e a tutti i suoi militi, per il prezioso servizio che svolgono quotidianamente sul nostro territorio. Dal canto nostro, continuiamo a investire in strutture, servizi e sicurezza, per una Chiari sempre più attenta ai bisogni della propria comunità».
Per gli altri
Il sodalizio guidato dalla responsabile Lisetta Mingardi prosegue intanto il proprio impegno al fianco dei clarensi, non solo con i servizi di emergenza e urgenza, ma anche con una serie di attività particolarmente importanti per le fasce più fragili della popolazione: trasporti sanitari, ricoveri e dimissioni ospedaliere, trasferimenti verso cliniche e strutture sanitarie, trasporto di pazienti per visite specialistiche, servizi per Rsa e assistenza a decine di eventi sportivi e sociali in tutto l’Ovest Bresciano.
Prosegue anche la formazione di nuovi volontari e l’aggiornamento di chi fa già parte della famiglia di via Santissima Trinità. Tra le iniziative più recenti c’è stata la partecipazione al corso Pad, dedicato ai defibrillatori di pubblico accesso, organizzato dal dottor Enzo Isopo dell’Associazione italiana osteopati - discipline integrate e bionaturali. Un’occasione per approfondire le manovre da effettuare in caso di arresto cardiocircolatorio, dal riconoscimento dell’emergenza al massaggio cardiaco fino alla defibrillazione precoce.
Altre iniziative sono previste nelle prossime settimane, rivolte sia agli operatori sia alla cittadinanza, con l’obiettivo di diffondere la cultura della prevenzione e del primo soccorso. Le informazioni sono disponibili sulle pagine social «Croce Bianca Sezione Chiari».