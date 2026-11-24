Si passerà dal campo da calcio in erba al sintetico e verrà realizzato un nuovo campo da tennis coperto; arriverà, inoltre, un impianto fotovoltaico e verranno fatti interventi anche per le tribune, gli spogliatoi, i servizi igienici e le aree esterne: è quanto prevede l’ampio progetto di riqualificazione e ammodernamento del Centro sportivo Don Battista Colosio che ha ottenuto un finanziamento regionale da circa 700mila euro.
Nel dettaglio
Era candidato infatti al bando Impianti sportivi 2025, la cui graduatoria è stata rifinanziata e, così, Isorella ha ottenuto i fondi a cui puntava: complessivamente, l’intervento è da circa 1 milione e 600mila euro, di cui, dunque, una parte giunge da Regione Lombardia, mentre la restante «verrà coperta tramite un mutuo a tasso agevolato con il credito sportivo e attraverso la compartecipazione di società sportive», spiega il sindaco Simone Bellardi, che ha dato l’annuncio durante l’ultimo Consiglio comunale, contestualmente alla variazione al Dup, in particolare al programma dei lavori pubblici.
Per quanto riguarda i tempi dettati dal bando regionale stesso, «i lavori dovranno iniziare entro luglio 2027 e concludersi entro il maggio 2029: adesso predisporremo il progetto esecutivo; probabilmente la maggior parte dei lavori saranno nel 2028», prosegue il primo cittadino.
Calcio e tennis
L’intervento al centro sportivo di via Calvisano, attualmente gestito in parte dalla società del tennis e in parte dalla Polisportiva comunale, riguarderà sia il calcio, sia il tennis: «Sul fronte calcistico, ad esempio, prevede la sostituzione del manto erboso del campo da calcio con uno sintetico che garantisce un utilizzo maggiore anche per altre attività, e risolve, inoltre, alcuni problemi gestionali e manutentivi; poi, l’aggiunta di un blocco spogliatoi, l’adeguamento delle tribune e la realizzazione di servizi igienici per gli spettatori – illustra il sindaco –. Per quanto riguarda il tennis, verrà realizzato un nuovo campo coperto (che si aggiunge all’altro coperto e a uno all’aperto già presenti), necessario per via della crescita di appassionati a questo sport che rendono stretti gli spazi attuali. Inoltre, il centro sportivo sarà dotato di un impianto fotovoltaico con l’obiettivo di abbattere i costi energetici e si provvederà a sistemare, in generale, le aree esterne».
Spazi adeguati
Considerando entrambi gli sport, «i tesserati, bambini e adulti, che confluiscono all’impianto sono circa 400», evidenzia il sindaco: «La volontà, quindi, è offrire ambienti sportivi adeguati ai tanti che ne usufruiscono, con un pensiero particolare rivolto ai nostri ragazzi – prosegue –. L’esigenza di intervento ci è stata sottoposta più volte dalle società sportive e ora, grazie a Regione Lombardia, riusciamo a dare concretizzazione al progetto che risponde, appunto, ad alcuni problemi gestionali, manutentivi e di spazi».
Il Comune di Isorella è stato finanziato anche con circa 27mila e 500 euro da un bando statale del dipartimento per le Politiche della famiglia.