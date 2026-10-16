Casa con vista (e uso) parco per il Centro anziani di Collebeato

Il centro anziani di Collebeato cambia casa e conquista uno spazio all’aperto affacciato sul parco I Maggio. Sabato prossimo, 17 ottobre, alle 17.30 sarà inaugurata la sede del Centro socio ricreativo diurno in via Voltolino 14, negli ambienti dell’ex centro sociale riqualificati dal Comune. A gestirla sarà Auser Collebeato, che trasferisce qui le attività finora ospitate in via Saletto, dove è prevista la realizzazione del poliambulatorio per i medici di base.
Le attività
Per l’associazione è un nuovo capitolo di una storia cominciata nel 1994. «Siamo presenti da 32 anni e contiamo più di 260 soci, in grandissima maggioranza di Collebeato», spiega il presidente dell’Auser Mario Lussignoli. Un legame testimoniato anche dai 25mila euro raccolti grazie al contributo della comunità locale per l’acquisto dell’ultimo furgone (nel 2025 il trasporto protetto ha totalizzato circa mille accompagnamenti). Anche la tombola, il cucito e gli appuntamenti stagionali scandiscono la vita del gruppo, dalla castagnata alla festa della donna fino ai rinfreschi prima di Natale e Pasqua. L’obiettivo è sempre quello: favorire le relazioni. Nei primi mesi del 2026 sono stati organizzati incontri con specialisti sulle patologie croniche della terza età e sulla prevenzione, un appuntamento con i carabinieri di Concesio contro le truffe e un corso sull’uso dello smartphone in collaborazione con la cooperativa Il Calabrone.
La nuova collocazione del centro offrirà ulteriori possibilità. «Lo spazio esterno sarà una risorsa», sottolinea Lussignoli: l’idea è utilizzare i tavolini e proporre passeggiate nel parco anche a chi si muove poco.
Il trasloco
Intanto si completano gli ultimi preparativi. «Stanno terminando le attività di trasloco e di arredamento grazie alla disponibilità dei volontari dell’Auser e di altri volontari», spiega il sindaco Angelo Mazzolini. Il cantiere al piano terra ha ridisegnato gli ambienti, rinnovato pavimenti e rivestimenti e reso autonomi i servizi igienici rispetto alla sala civica «Isacco Guerini». «Abbiamo rifatto gli impianti elettrico e idraulico e sostituito i serramenti, per un investimento di circa 250mila euro finanziato dal bilancio comunale», aggiunge il primo cittadino, che ringrazia l’associazione per la collaborazione e il servizio alla comunità. Sabato, dopo gli interventi istituzionali e l’apertura dei locali, alle 18.30 Teatro 19 proporrà «Relax, don’t do it», rappresentazione nata dal laboratorio «Bisbetiche indomabili» guidato da Roberta Moneta. Seguirà un aperitivo. L’ingresso è libero.