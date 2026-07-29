Cena in Bianco & Blu e itinerari d’estate a Corte Franca

Corte Franca, affascinante mosaico di borghi adagiato nel cuore collinare della Franciacorta, nasce dall’unione delle storiche frazioni di Borgonato, Colombaro, Nigoline e Timoline. Questo territorio offre un’esperienza estiva densa di fascino tra natura, storia e cultura enogastronomica.
Tra cantine e bollicine
Per l’estate 2026 il calendario locale propone appuntamenti all’insegna della convivialità: spicca la quinta edizione della celebre Cena in Bianco & Blu, in programma la sera di giovedì 13 agosto, un suggestivo evento all’aperto in cui i partecipanti condividono una magica tavolata sotto le stelle vestiti a tema. Oltre alle feste, agosto invita a scoprire le eccellenze vitivinicole della zona. Corte Franca ospita alcune delle cantine più prestigiose della denominazione, come le storiche tenute Guido Berlucchi, Fratelli Berlucchi e Bosio, dove è possibile prenotare escursioni guidate tra i freschi filari e degustazioni delle rinomate bollicine locali abbinate ai prodotti tipici del territorio.
Attività nella natura
Chi cerca relax e divertimento sotto il sole può trascorrere una giornata rigenerante all’Acquasplash Franciacorta, storico parco acquatico perfetto per rinfrescarsi con tutta la famiglia. Gli amanti del trekking e della fotografia naturalistica trovano invece il loro paradiso nella splendida Riserva Naturale delle Torbiere del Sebino, situata proprio a ridosso della frazione di Timoline.
I suoi sentieri immersi nella quiete offrono scorci spettacolari sulle vasche d’acqua e sul vicino Lago d’Iseo, ideali per sessioni di birdwatching al tramonto. Per un panorama indimenticabile, una tappa d’obbligo porta alla collina di Borgonato per sedersi sulla Panchina Gigante dorata numero 381, da cui si domina l’infinito anfiteatro di vigneti circostante. Infine, la ricchezza architettonica locale si svela visitando storiche dimore e borghi antichi, come il Borgo Antico San Vitale e l’imponente Palazzo Monti della Corte a Nigoline.
Tra escursioni in bicicletta lungo le piste ciclabili collinari e cene all’aperto nei rinomati ristoranti della zona, Corte Franca ad agosto si conferma una meta d’eccellenza per una vacanza rilassante e ricca di stimoli.