Coi Celtic Games le tradizioni «irish» arrivano a Borgosatollo

Tre giorni con due anime distinte ma unite da un unico obiettivo: richiamare pubblico e famiglie con una proposta capace di coniugare cultura popolare, musica dal vivo, associazionismo e intrattenimento. Prima il mondo celtico, con i suoi giochi, le sue rievocazioni e le sonorità irish, poi il grande omaggio collettivo a Vasco Rossi. Borgosatollo si veste così di verde, con il centro sportivo «Benedetto Pola» che, da venerdì 28 a domenica 30 agosto, ospiterà i Celtic Games 2026.
L’ingresso sarà sempre libero a partire dalle 11: il 28 e il 29 le due giornate dedicate al cuore celtico della manifestazione, mentre il 30 il programma cambierà volto con Vasco Republic.
Nel villaggio rievocativo allestito per l’occasione saranno attivi stand gastronomici, mercatini e il campo storico della Confraternita del Leone, con attività a tema «irish» anche per i bambini. Venerdì sera spazio ai live di BigWolfers e Stout of Mind e a sonorità tra punk, folk e tradizione irlandese. Sabato un programma ancora più fitto. Alle 16 prenderanno il via i veri e propri Celtic Games (organizzati con Strongman Italia), mentre in contemporanea partiranno i giochi di ruolo con La Tana del Goblin. Seguiranno il workshop e le esibizioni di danza irlandese delle Celtic Roses, la battaglia storica con la Confraternita del Leone (alle 18.30) e il Gran Galà di scherma storica Hema con Scherma Victoria Brescia e Bèc del Ruc. Sul fronte musicale attesi White Fence, Patricks e The Rebel Poets, mentre per i più piccoli ci sarà anche il Battesimo celtico.
Domenica 30 agosto sarà invece la giornata di Vasco Republic, organizzata da 4/qUARTI e dallo storico direttore di palco del Blasco Diego Spagnoli, con il patrocinio del Comune di Borgosatollo e il coinvolgimento della Festa della Musica. Dalle 16 saliranno sul palco 50 band, ciascuna chiamata a eseguire una sola canzone di Vasco Rossi. La giornata si aprirà alle 11 con stand, mercatini e campo storico; in programma anche rugby per bimbi con il Rugby Borgosatollo, e musica con la Mariano One Man Band.