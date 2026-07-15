Torna 4/qUARTI: «100 artisti e 11 ore di musica in Castello»

Riecco il concerto dei record dell’estate bresciana. Il festival 4/qUARTI, giunto ormai alla sedicesima edizione, torna in Castello per il terzo anno consecutivo e andrà in scena nel prato della torre Mirabella dalle 21.30 di sabato 18 alle 9 di domenica 19, in una speciale veste by night che vuole sposare il progetto di cui è ospite: Alchimie Festival, che la notte precedente animerà il Castello dalle 19 di venerdì 17 alle 9 di sabato 18. «Per il secondo anno saremo ospiti di Alchimie: la volta scorsa eravamo al Bastione San Marco, mentre l’anno prima ancora, come anteprima della Festa della Musica, ci trovavamo nella Fossa Viscontea – spiega Alberto Belgesto, che assieme a Diego Spagnoli è stato ideatore di 4/qUARTI nel 2009 –. Siamo legati ad Alchimie, ha una dimensione particolare a cui ci siamo voluti adattare per poter passare una serata speciale, che è stata possibile grazie alla collaborazione con Sinapsi e We Love Castello. Ci fa piacere far parte di questo contenitore».
Cento artisti sul palco
La rassegna vedrà alternarsi sul palco 100 artisti e band bresciane, in un concertone di oltre 11 ore. La lista è lunga e pregevole, e non mancano nomi di spicco, come Charlie Cinelli, Slick Steve and the Gangster, Isaia e Orchestra di Radio Clochard, Jury Magliolo, Appel, passando per le cantautrici di Cambiamo Musica e gli emergenti degli High School Music Awards come Ailex, Uppercut e Aporia, per citarne alcuni.
«Ognuno si è messo in gioco e adattato, lasciando perdere pedali e amplificatori per una notte acustica», continua Belgesto, ricordando che l’unplugged è dimensione necessaria ad abbassare i volumi e alzare l’intimità che da sempre contraddistingue 4/qUARTI. Come il tradizionale rimescolamento degli artisti, previsto verso l’alba, con protagonisti uniti in formazioni ibride e jam session per interpretare un brano o un artista a cui si sentono particolarmente legati. Anche se il punto forte rimane lo spirito: come spiega Belgesto, «partecipare al 4/qUARTI significa mettere il proprio tassello in un puzzle, nel quale si annullano le distanze tra i veterani della nostra scena e gli esordienti. Tutti rinunciano a una parte del proprio ego, per esprimerne uno collettivo».
Il ricordo
Il contesto notturno di quest’anno sarà ancor più propizio al ricordo di Jean-Luc Stote, dj e principale promotore della Festa della Musica, scomparso il 30 settembre scorso. «Nelle ultime edizioni è stato in console per riempire i vuoti tra una canzone e l’altra: stavolta non ci sarà, ma noi lo vogliamo ricordare in ogni modo, anche nell’estetica del palco pensata da Diego Spagnoli e che sarà a lui dedicata», prosegue Belgesto.
Il concertone è a ingresso gratuito, come gli altri eventi di Alchimie: i format più noti di Cage9 (venerdì Human, sabato Orgasmo Party), il Silent Party in calendario la prima notte, e l’esibizione di Il Mago del Gelato, gruppo di funk e jazz, nella seconda. In più, le visite guidate a torri e musei consentiranno di vivere il Castello di Brescia in un modo unico.