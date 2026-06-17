Cellatica, ecco la nuova squadra del sindaco Marco Grassini

Con il giuramento del sindaco Marco Grassini e la presentazione della nuova squadra di governo, si è aperto ufficialmente il quinquennio del nuovo Consiglio comunale di Cellatica. Nel corso della seduta di insediamento sono stati nominati assessori, vicesindaco e sono state comunicate le deleghe assegnate ai consiglieri comunali.
La giunta sarà composta da quattro assessori oltre al primo cittadino. Grassini manterrà le deleghe ai Servizi alle persone e alla comunità, al personale dipendente e alla sicurezza. Luisa Castellazzo è stata nominata assessore all’istruzione, cultura e biblioteca e ricoprirà anche il ruolo di vicesindaco. A Roberta Saleri sono state affidate le deleghe a sport, giovani e rapporti con le associazioni, mentre Stefania Castrezzati seguirà urbanistica, lavori pubblici, edilizia privata ed ecologia. Completa la squadra l’assessore esterno Roberto Quatrale, cui sono state assegnate le competenze per bilancio e regolamenti.
Ripartizione
Accanto alla giunta, il sindaco ha scelto di attribuire una delega specifica a ciascun consigliere di maggioranza. Francesco Trebeschi sarà capogruppo consiliare e seguirà affari legali, contenziosi e politiche per l’inclusione. Camilla Cosmai si occuperà di pace e pari opportunità. Sara Frassine avrà le deleghe al Consiglio comunale dei ragazzi e alle politiche attive dell’età adulta. Giandomenico Girardelli seguirà attività produttive e commercio, mentre Michele Crepaldi avrà il compito di curare mozioni e dialogo con la cittadinanza.
Le deleghe all’ambiente e alla sostenibilità sono state assegnate ad Andrea Leviani. Federico Ratti si occuperà di salute, benessere e politiche di sostegno alla genitorialità. Camilla Grugni seguirà la Consulta dei giovani, mentre Chiara Loda avrà la responsabilità della comunicazione istituzionale e dell’Ufficio relazioni con il pubblico.
Missione
«L’obiettivo - spiega il sindaco Marco Grassini - è stato quello di assegnare una delega a tutti i consiglieri, in modo che ciascuno possa mettersi al servizio del bene comune e della comunità. Ci sono molte deleghe nuove e siamo soddisfatti perché ognuno si occuperà di un ambito specifico sul quale volevamo approfondire e dedicare un impegno particolare».
Una scelta che punta a coinvolgere l’intera maggioranza nell’attività amministrativa e che intende valorizzare competenze e sensibilità diverse, introducendo alcuni ambiti tematici inediti che la nuova amministrazione intende sviluppare nei prossimi anni.