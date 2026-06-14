Cellatica, la maxi rotatoria di via Caporalino pronta a diventare realtà

Per anni è stata un progetto sulla carta, al centro di dibattiti e richieste di intervento. Ora la maxi rotatoria di via Caporalino è pronta a diventare realtà. Dopodomani, martedì 16, inizierà infatti l’allestimento del cantiere dell’opera che sostituirà il semaforo all’incrocio tra viale Risorgimento e l’ex Sp 10, uno dei punti più trafficati della viabilità cittadina. Si apre così una fase attesa da tempo dalla comunità.
Addio semaforo
La nuova rotatoria sorgerà lungo l’asse che collega Brescia a Gussago, interessato ogni giorno da un intenso flusso di veicoli. La confluenza di più strade e la presenza di un sistema semaforico complesso hanno negli anni evidenziato la necessità di una soluzione capace di migliorare sicurezza e fluidità del traffico. L’intervento rappresenta uno degli investimenti viabilistici più importanti degli ultimi anni per Cellatica.
Il costo complessivo ammonta a 650mila euro, dei quali 300mila finanziati dalla Provincia e 350mila sostenuti dal Comune. La realizzazione della rotatoria è stata resa possibile anche grazie al passaggio al patrimonio comunale del tratto di strada un tempo appartenente alla Provincia, in modo da consentire all’Amministrazione di gestire direttamente il progetto.
L’opera non riguarderà soltanto la viabilità. Il progetto prevede infatti il rifacimento di una parte significativa dei sottoservizi e un nuovo sistema di raccolta delle acque meteoriche, con il convogliamento delle acque piovane verso un punto centrale di raccolta. Particolare attenzione è stata inoltre riservata alla mobilità dolce. Sono previsti il riordino e il miglioramento dei percorsi pedonali e ciclabili, con marciapiedi più ampi e nuove isole di sicurezza che renderanno più protetti gli attraversamenti, soprattutto in prossimità del polo scolastico.
Assemblea pubblica
Per illustrare il progetto e le modalità di esecuzione dei lavori, l’Amministrazione comunale ha organizzato un’assemblea pubblica aperta alla cittadinanza. L’incontro si terrà venerdì 19 giugno alle 20.45 nella sala consiliare del municipio. Durante l’incontro verranno presentate le diverse fasi del cantiere e le modifiche alla viabilità.
Nella fase iniziale dei lavori sono previsti il divieto di sosta in via Breda, la chiusura del tratto iniziale di via Carabioli sul lato del semaforo e la chiusura del tratto iniziale della controstrada di via Caporalino. Indicazioni più dettagliate saranno fornite nei prossimi giorni attraverso un’apposita ordinanza della Polizia locale. Dopo anni di attesa le ruspe sono dunque pronte ad intervenire in uno dei punti nevralgici del paese.