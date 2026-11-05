Castenedolo, fiamme nell’impianto A2A di recupero rifiuti: danni contenuti

L’incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco e non ci sarebbero gravi conseguenze: solo una ruspa è andata distrutta

05 novembre 2026

Fotogallery 6 foto Castenedolo, incendio nell'impianto A2A in via Macina Riproduzione riservata © Giornale di Brescia Argomenti ricicloincendioCastenedolo Caricamento... Caricamento... Caricamento... I più letti Caricamento... Caricamento... Caricamento...