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Castenedolo, fiamme nell’impianto A2A di recupero rifiuti: danni contenuti

L’incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco e non ci sarebbero gravi conseguenze: solo una ruspa è andata distrutta
Castenedolo, incendio nell'impianto A2A in via Macina
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Castenedolo, incendio nell'impianto A2A in via Macina

Un incendio è divampato nella mattinata di giovedì 5 novembre nell’impianto A2A di recupero e trattamento dei rifiuti in via Macina, a Castenedolo. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sviluppate nel reparto dedicato al riciclo della carta.

L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso e le squadre sono già rientrate. Il rogo è stato circoscritto e pare non abbia provocato danni alla struttura. A riportare le conseguenze più pesanti è stata una ruspa, completamente distrutta dalle fiamme.

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