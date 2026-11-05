Castenedolo, fiamme nell’impianto A2A di recupero rifiuti: danni contenuti
L’incendio è stato circoscritto dai vigili del fuoco e non ci sarebbero gravi conseguenze: solo una ruspa è andata distrutta
Fotogallery
6 foto
Castenedolo, incendio nell'impianto A2A in via Macina
Un incendio è divampato nella mattinata di giovedì 5 novembre nell’impianto A2A di recupero e trattamento dei rifiuti in via Macina, a Castenedolo. Le fiamme, secondo le prime informazioni, si sarebbero sviluppate nel reparto dedicato al riciclo della carta.
L’intervento dei vigili del fuoco si è concluso e le squadre sono già rientrate. Il rogo è stato circoscritto e pare non abbia provocato danni alla struttura. A riportare le conseguenze più pesanti è stata una ruspa, completamente distrutta dalle fiamme.