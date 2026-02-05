A Castenedolo si accende la macchina del Sacro Triduo: il programma

Sta per tornare ad accendersi l’apparato del Sacro Triduo di Castenedolo, bene culturale che caratterizza da tempo immemore il paese. In programma, tre giorni di appuntamenti all’insegna della devozione, che prenderanno avvio domenica 8 e si concluderanno martedì 10 febbraio. Triduo, dal latino «tre giorni», rappresenta infatti un solenne periodo dell’anno per la comunità che si riunisce a pregare per i propri defunti al cospetto di una grande architettura lignea in stile barocco che si staglia, imponente, nella parrocchiale di San Bartolomeo apostolo e che attira ogni anno numerosi visitatori.

Leggi anche A Castenedolo la macchina dei Tridui affascina da 150 anni

La tradizione

«Realizzata nel 1872, la struttura non ha mai smesso di affascinare. Ciò che dal passato a oggi non è mutato è il sentimento con il quale i fedeli si avvicinano alle suggestive funzioni religiose per ricordare i propri cari che non ci sono più. Rappresentano un vanto e un orgoglio artistico da custodire ma soprattutto un momento peculiare di fede e suffragio per le anime dei nostri defunti» spiega il parroco don Roberto Soncina.

Leggi anche Tridui nel Bresciano, il rito unico delle macchine di luce

L’imponente macchina del Triduo è stata allestita anche quest’anno grazie ai volontari che hanno prestato la propria opera per alcuni giorni di lavoro. Adornata da più di 600 candele che vengono accese una alla volta regalando ai presenti uno spettacolo di intensità, presenta al centro la rappresentazione del Paradiso, raffigurato tramite l’ostensorio e l’eucarestia.

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

L'allestimento della macchina del Triduo a Castenedolo - Foto NewReporter/Favretto © www.giornaledibrescia.it

Gli appuntamenti

Gli appuntamenti iniziano domenica, con i vespri alle 16 in piazza Cavour alla presenza di mons. Gaetano Fontana, che presiederà tutte le meditazioni durante le celebrazioni dei tre giorni. Alle 18.30 la messa e la replica dell’accensione dell’apparato. Per quanto riguarda lunedì e martedì, si celebrerà la messa alle 9, mentre la luce delle candele pervaderà la parrocchiale alle 15, alle 16.30, alle 20.

Leggi anche La suggestiva tradizione bresciana delle macchine dei Tridui

«Il Sacro Triduo rappresenta la risposta cristiana agli interrogativi che ciascuno si pone di fronte alla morte. La morte diventa luce e, al centro dell’apparato ligneo, non a caso, tutti possiamo ammirare, simbolicamente, la presenza del Signore» conclude il parroco don Roberto Soncina, che invita alla partecipazione e ricorda la possibilità di iscriversi alla Confraternita dei Sacri Tridui, approvata tre anni fa con decreto del vescovo di Brescia. Informazioni: 030.2731134.